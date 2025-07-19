Latić: Bosanski čovjek je u izrazu Pejakovića izranjao u svojoj gordosti, plemenitosti, domoljublju

Profesor, književnik, pjesnik, Džemaludin Latić je sa velikom žalosti primio vijest o smrti, odlasku velikog umjetnika Josipa Pejakovića, u čijem je izražaju bosanski čovjek izranjao u svojoj gordosti, plemenitosti, u svome domoljublju.

- Zaista sam potresen viješću o smrti našeg velikog glumca, umjetnika i čovjeka naše bh. kulture i našeg domoljuba, našeg Sarajlije, Josipa Pejakovića. Neka mu dragi Bog podari rajsko naselje za sve što je učinio za naš bosanski narod i za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu – kazao je Latić u izjavi za Fenu.

Čovjek iz pozorišta

Odrastao sam, dodao je, uz njegove predstave, gledao ga i aplaudirao mu „ostat će nezaboravan i on i njegove uloge u pozorištu i u filmu“.

- Za mene je, prije svega, Pejaković bio čovjek iz pozorišta. On je čovjek koji je nosio duh bosanskog čovjeka. Njegov bosanski jezik i akcent iz njegovih monodrama, to je nešto što ćemo mi svi koji se bavimo jezikom, ne samo prepoznavati nego, nadam se, i istraživati i izučavati – naglasio je Latić.

Pejakovićev glumački izraz, naveo je, bio je odraz travničkog ili srednjebosanskog, bosanskog duha i leksike koju nam je podario.

Ljubav prema Bosni

Velika je njegova ljubav prema Bosni, kaže Latić, a njegovi likovi koje je u monodramama oživljavao tim jezikom, to su „tipični likovi bosanskog čovjeka, širokog, uvrijeđenog zbog Bosne zato što su Bosnu negirali, zato što su Bosnu poricali. Ali taj bosanski čovjek je u Pejakovićevom izrazu izranjao u svojoj gordosti, plemenitosti, u svome domoljublju“.

- Josipa Pejakovića će ta ljubav prema Bosni ostaviti trajno u našem sjećanju. Nadam se, a sigurno hoće, nove generacije odgajati se u tom duhu koji je Pejaković nosio – poručio je profesor Džemaludin Latić.