Predsjednica Irena Hadžiabdić za "Dnevni avaz": Očekuju nas najpošteniji izbori

Odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), kojom su osigurana sredstva za nabavku novih tehnologija, stigla je posljednjem trenutku i pojačala nade da će Opći izbori u BiH naredne godine biti najpošteniji do sada, da se građani neće morati plašiti da će neko glasati u njihovo ime ili poništiti njihov glasački listić, a da će preliminarni rezultati izbora biti poznati sat ili dva nakon zatvaranja birališta.

Stvoreni uslovi

Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić kaže za “Avaz” da će CIK učiniti sve da proces prođe bez problema i dijeli očekivanja da će naredni izbori biti najregularniji koje smo imali.

- Upozoravali smo da je krajnji momenat i naravno da bi nam bilo jako drago da su domaće institucije usvojile budžet i donijele odluke za uvođenje specifičnih tehnologija, ali kako se to nije desilo, ovo je bio krajni momenat da se otvore vrata za primjenu tehnologija na narednim izborima. To se ovom odlukom zaista desilo, stvoreni su uslovi za nabavku opreme – kazala nam je Hadžiabdić.

CIK trenutno radi na budžetskom zahtjevu koji će biti upućen Ministarstvu finansija BiH. Odlukom Visokog predstavnika za nabavku uređaja odobreno je 112,5 miliona KM i u CIK-u očekuju da sredstva budu odobrena u roku od sedam dana, kako je odlukom i precizirano.

- Potrebno je pristupiti procesu javnih nabavki i to onih najhitnijih i najznačajnijih. Izdvojit ću opremu za biometrijsku identifikaciju i optičke skenere, koje smo predložili u studiji izvodljivosti, jer su se tokom pilot projekata pokazali kao najuspješniji, a Zastupnički dom je tu studiju usvojio i dao joj zeleno svjetlo. Drugi tender je pitanje rješavanja skladišta za svu tu opremu koja će se nabavljati, jer se radi o 5.000 do 6.000 uređaja za biometrijsku identifikaciju i uzimanje otiska prsta, ali i istom broju skenera. Glasat će se na isti način, ali listić nakon glasanja prolazi kroz skener, glasačka kutija je ispod skenera i ona je njegov sastavni dio. To omogućava da se rezultati automatski broje, naš je cilj da to budu preliminarni rezultati izbora, a ostat će i ovaj papirnati trag ako bude potrebno vršiti neke kontrole – pojašnjava Hadžiabdić.

Sve institucije

U toku je i formiranje Koordinacionog operativnog tima, koji će raditi na projektu, a iz CIK-a su zatražili da sve institucije budu uključene. Do sada su to uradili Agencija za javne nabavke, Ministarstvo prometa i komunikacija, IDDEEA, Agencija za zaštitu ličnih podataka, a očekuju se i članovi iz Ministarstava sigurnosti i finansija BIH.

- Bitno je da imamo nekog ko ovdje sjedi i ko može dati dobar savjet, kada imate neki problem. Naprimjer, kod raspisivanja tendera nama je vrlo jasna savjetodavna uloga eksperta iz Agencije za javne nabavke, koji će nam pomoći da naš tender bude u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kako ne bismo napravili neki promašaj bez potrebe. To je jedini način da uspijemo u ovako kratkom vremenu. Tenderska procedura traje sigurno tri mjeseca, dok oprema dođe još možda pet ili šest mjeseci, što znači da ćemo se do kraja godine, a možda i do proljeća, baviti nabavkom. Tek onda možemo pristupiti softverskim rješenjima, testiranju opreme i širokoj edukaciji političkih subjekata, izborne administracije i birača – ističe Hadžiabdić.

Povjerenje u izborni proces bilo sve niže

Nakon mišljenja OSCE ODIHR-a, koje je zatraženo, očekuje se da do jeseni budu usvojene i izmjene zakonskih propisa. U tehničkom dijelu priprema bit će zatražena i pomoć triju telekom operatera u BiH. Predsjednica CIK-a BiH obećava da će kompletan proces biti transparentan, te naglašava značaj projekta na kojem već godinama insistiraju predstavnici nevladinih organizacija, građani, dio političke javnosti.

Kaže da je povjerenje u izborni proces bilo sve niže, do prošlih izbora.

- Pogotovo zato što su se rezultati jako dugo čekali, što su provjere jako dugo trajale i što su članovi biračkih odbora dolazili kao prijedlog političkih subjekata. Na prošlim izborima smo prvi put imali predsjednike koji nisu bili povezani s politikom. Mi smo 2020. Tužilaštvu dostavili 320 prijava, a nakon posljednjih izbora 11. To govori o tome da smo velikim dijelom uspjeli pojačati integritet i spriječiti zloupotrebe. Drugi korak su ove tehnologije. Pilot projekti na prethodnim izborima su završeni na način da su birači iz Vogošće, naprimjer, bili tako zadovoljni da je njihova izborna administracija rekla da se više nikada ne žele vraćati na staro. Rezultati u CIK stižu u roku od pet minuta, za 45 minuta smo imali 60 posto rezultata, a za sat 98 posto rezultata. Bilo je problema, ali zato i trebamo ovaj period nakon nabavke opreme iskoristiti za testiranje, cyber sigurnost, sve što trebamo učiniti da imamo siguran sistem koji omogućava efikasnost i vjerodostojnost. To je ono za što se svi trebamo zalagati, jer CIK to neće moći sama – kaže predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić.