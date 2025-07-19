Kamerni teatar 55 se oprostio od Pejakovića: Bez stalnog zaposlenja s velikim brojem uloga

Kamerni teatar 55 oprostio se od Josipa Pejakovića, glumca čija riječ nikada nije bila samo replika, nego poziv na razumijevanje, pobunu, smijeh i tihu bol. Iako nije bio stalni član Kamernog teatra 55, Pejaković je ostavio dubok trag u repertoaru ovog pozorišta, igrajući ulogu za ulogom u predstavama koje su nosile duh vremena.

- Sa neizmjernom tugom primili smo vijest da nas je napustio veliki prijatelj i glumac Josip Pejaković.

Josip Pejaković nije bio zaposlen u Kamernom teatru 55, ali je ostvario veliki broj uloga. Jedna od značajnih uloga bila je 1968. godine u predstavi “Veleizdajnički proces", zatim 1969. godine u predstavi "Znam za jadac", dok je 1969. godine ostvario ulogu igrajući u predstavi "Usamljena gomila".

Uloge u predstavama "Vodena Koka", ostvario je 1970. godine, "Koncert u jajetu", 1971., "Ilirski brodolomci", 1971., "Večera pred put", 1973., "Karamazovi" 1981., i "Balkon" 1986. godine.

Porodici, prijateljima, saradnicima i svima koji su ga voljeli i poštovali, upućujemo izraze iskrenog saučešća - izjavili su iz Kamernog teatra 55.