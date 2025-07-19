OPROŠTAJ SA SCENE

Kamerni teatar 55 se oprostio od Pejakovića: Bez stalnog zaposlenja s velikim brojem uloga

Iako nikada formalno zaposlen, Josip Pejaković, obilježio je scenu glumom, istinom i ulogama koje su ostajale u pamćenju publike

Iako nije bio stalni član Kamernog teatra 55, ostat će upamćen po brojnim ulogama tog pozorišta. Avaz TV

A. H. K.

19.7.2025

Kamerni teatar 55 oprostio se od Josipa Pejakovića, glumca čija riječ nikada nije bila samo replika, nego poziv na razumijevanje, pobunu, smijeh i tihu bol. Iako nije bio stalni član Kamernog teatra 55, Pejaković je ostavio dubok trag u repertoaru ovog pozorišta, igrajući ulogu za ulogom u predstavama koje su nosile duh vremena. 

-  Sa neizmjernom tugom primili smo vijest da nas je napustio veliki prijatelj i glumac Josip Pejaković.

Josip Pejaković nije bio zaposlen u Kamernom teatru 55, ali je ostvario veliki broj uloga. Jedna od značajnih uloga bila je 1968. godine u predstavi “Veleizdajnički proces", zatim 1969. godine u predstavi "Znam za jadac", dok je 1969. godine ostvario ulogu igrajući u predstavi "Usamljena gomila".

Uloge u predstavama "Vodena Koka", ostvario je 1970. godine, "Koncert u jajetu", 1971., "Ilirski brodolomci", 1971., "Večera pred put", 1973., "Karamazovi" 1981., i "Balkon" 1986. godine.

Porodici, prijateljima, saradnicima i svima koji su ga voljeli i poštovali, upućujemo izraze iskrenog saučešća - izjavili su iz Kamernog teatra 55.

