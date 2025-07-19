Rijeka ljudi na dženazi šejhu hadži Halilu Brzini u Sarajevu

Dženaza šejhu hadži Halilu Brzini, generalu Armije Bosne i Hercegovine klanjana je danas nakon podne namaza u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, a predvodio je reisu-l-ulema Husein efendija Kavazović.

U Stocu će biti klanjana u 18 sati danas ispred Careve džamije. Ukop će biti obavljen u haremu Tekije Stolac.

Tehvid će se proučiti istog dana u Carevoj džamiji – Stolac. Veliki broj građana, porodice, familije i prijatelja, kao i poznanika bio je danas na dženazi, čime su se oprostili od Brzine.

On je preminuo u četvrtak u 72. godini života.