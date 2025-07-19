Prvi Međunarodni oldtajmer susreti u Gračanici: Stiglo ih više od stotinu

Nakon što je prije sedam mjeseci formiran Oldtajmer (Oldtimer-OTK) klub „Gračanica“, na čijem je čelu Damir Ibrahimović, odlučeno je da sredinom ljeta organizuju 1.međunarodni oldtajmer susreti, koji će trajati dva dana.

Susreti su počeli danas, okupljanjem kod „Amora“, defileom kroz grad do zgrade gradske uprave, kod koje se okupio veliki broj građana, ljubitelja starih automobila, ali i omladine, pa i djece koja se doveli roditelji da im pokažu koje su u neka stara vremena automobile vozili njihovi roditelji.

Među vlasnicima Fića, „tristaća“, „buba“, Alfa Romea, Fordova, Jaguara, Opela i drugih dobro očuvanih i uglancanih, starijih vozila od 35 godina, u voznom stanju i za oko lijepih automobila, bio je i oldtajmer Cabrio BM vlasnika Mirzeta Mulahalilovića, kojeg je Vlasnik dovezao iz Venecije, proizveden 1969. godine. Mustafa Hadžić iz Ključa, član OTK „Zenica“ stigao je u Alfa Romeu.

Na početku se brojnim građanima i vlasnicima oldtajmera obratio predsjednik OTK „Gračanica“ Damir Ibrahimović, te se zahvalio svih učesnicima i onima koji su prve međunaordne oldtajmer susrete podržali, kao što su grad Gračanica, poduzetnici, mlade ljudi u 20-članom timu. Poseban aplauz za govornicom dobio je predsjednik OTK „Mostar“ Zdravko Vidović.

- Kad vas vidim u ovolikom broju, srce mi naraste. Gledam svog prijatelja Damira, vidim ovaj lijepi grad, ove dobre ljude. Oni su ove susrete organizirali dobra srca i sa puno volje. Iz duše. Idući ovamo, vidim ovu našu lijepu domovinu, nema je ljepše, samo to političari neće da vide. Neka dođu na naše susrete, pa da vide šta je sloga i šta sve mogu postići ljudi slogom i iskrenim radom - poručio je Vidović te izmamio frenetične aplauze.

Prve međunarodne susrete otvorio je predsjedavajući GV-a Mirza Okić i obećao da će se Gračanlije truditi da budu dobri domaćini. Sutra je zakazano druženje oldtajmera na izletištu Vis kod Gračanice.