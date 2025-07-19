Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIŠEMJESEČNI SPOR

Mulić ne odustaje: Novi transparenti ispred zapečaćenog parkinga kod Narodnog pozorišta u Sarajevu

U centru sukoba i koncesioni ugovor iz 2010. godine

avaz1 - Avaz
avaz2 - Avaz
avaz5 - Avaz
avaz7 - Avaz
avaz12 - Avaz
+1
I. H.

19.7.2025

Parking prostor kod Narodnog pozorišta, koji je u fokusu višemjesečnog spora između Općine Centar i firme u vlasništvu Hajrudina Mulića, ponovno je pod reflektorima javnosti. Pet dana nakon što su se pojavili prvi transparenti, Mulić je u srijedu postavio još njih, ovog puta s obje strane ulice.

Poruke na transparentima jasno pozivaju na dijalog, ali i upućuju optužbe na račun načelnika Općine Centar Sarajevo Srđana Mandića. 

"Mulić poziva Mandića na javnu debatu", "Načelniče, odgovori na dopise, ne čini samovlast", samo su neki od natpisa koji sada dočekuju prolaznike u strogom centru Sarajeva.

Podsjećamo, Općina Centar je u julu ove godine fizički onemogućila daljnje korištenje parkinga, koji je, prema tvrdnjama općinskih vlasti, nelegalno korišten. Mulić je dan nakon zatvaranja pokušao vratiti kontejnere i vozila na parcelu, ali su oni odmah uklonjeni.

Jedan od transparenata prikazuje i skenirani primjerak koncesionog ugovora, a Mulić naglašava da je sve radio po zakonu. Njegov stav je da je raskid ugovora pravno neutemeljen i da iza cijelog slučaja stoje politički interesi.

# PARKING
# OPĆINA CENTAR
# NARODNO POZORIŠTE
# SRĐAN MANDIĆ
# HAJRUDIN MULIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.