Mulić ne odustaje: Novi transparenti ispred zapečaćenog parkinga kod Narodnog pozorišta u Sarajevu

Parking prostor kod Narodnog pozorišta, koji je u fokusu višemjesečnog spora između Općine Centar i firme u vlasništvu Hajrudina Mulića, ponovno je pod reflektorima javnosti. Pet dana nakon što su se pojavili prvi transparenti, Mulić je u srijedu postavio još njih, ovog puta s obje strane ulice.

Poruke na transparentima jasno pozivaju na dijalog, ali i upućuju optužbe na račun načelnika Općine Centar Sarajevo Srđana Mandića.

"Mulić poziva Mandića na javnu debatu", "Načelniče, odgovori na dopise, ne čini samovlast", samo su neki od natpisa koji sada dočekuju prolaznike u strogom centru Sarajeva.