Biciklisti krenuli na maraton sjećanja na žrtve zločina počinjenih u dolini Sane

Dan uoči kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Kamičani, tridesetak biciklista je krenulo na maraton sjećanja na žrtve zločina počinjenih u dolini Sane, Bihać- Prijedor- Kamičani.

Ova memorijalna vožnja, koja se već petu godinu organizuje, ujedinjuje sportski duh i kolektivno sjećanje. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić smatra da je maraton snažan čin otpora zaboravu i negiranju.

- Iako još uvijek ono što se dogodilo u Prijedoru, Kozarcu i dolini Sane nije formalno okarakterisano kao genocid, svi elementi govore da jeste. Dužni smo ljudima koji danas tamo žive, ali i onima koji su pronađeni u masovnim grobnicama, da ih se sjećamo. Ovaj maraton jeste i način da pokažemo poštovanje i prema žrtvama, i prema njihovim porodicama - kazao je Sedić, podsjećajući i na žrtve Srebrenice. Organizator maratona Ervin Lipović podsjeća da ovaj događaj ima za cilj ne samo vožnju, već podsjećanje lokalnih zajednica na ono što se ne smije prešutjeti – stradanje civila, masovne grobnice i izgubljene živote.

- Naš cilj nije samo da damo značaj sjećanju, već i da, zajedno prelazeći stotine kilometara, podsjetimo zajednice kroz koje prolazimo. Ove godine imamo oko 50 do 60 učesnika, a priključili su se i sportski klubovi iz Travnika, Tuzle i drugih krajeva. Edin Samardžić iz Kozarca, član Biciklističkog kluba “Kozarac”, ističe da ovim putem ne prolazi prvi put i da ga svaki kilometar podsjeća na odgovornost da se zločini ne zaborave.