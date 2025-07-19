Biciklisti krenuli na maraton sjećanja na žrtve zločina počinjenih u dolini Sane

Dan uoči kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Kamičani, tridesetak biciklista je krenulo na maraton sjećanja na žrtve zločina počinjenih u dolini Sane, Bihać- Prijedor- Kamičani.
UOČI DŽENAZE
Uoči kolektivne dženaze u Kamičanima, biciklistički maraton Bihać–Prijedor–Kamičani okuplja učesnike iz cijele Krajine
Ova memorijalna vožnja, koja se već petu godinu organizuje, ujedinjuje sportski duh i kolektivno sjećanje.
Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić smatra da je maraton snažan čin otpora zaboravu i negiranju.
- Iako još uvijek ono što se dogodilo u Prijedoru, Kozarcu i dolini Sane nije formalno okarakterisano kao genocid, svi elementi govore da jeste. Dužni smo ljudima koji danas tamo žive, ali i onima koji su pronađeni u masovnim grobnicama, da ih se sjećamo. Ovaj maraton jeste i način da pokažemo poštovanje i prema žrtvama, i prema njihovim porodicama - kazao je Sedić, podsjećajući i na žrtve Srebrenice.
Organizator maratona Ervin Lipović podsjeća da ovaj događaj ima za cilj ne samo vožnju, već podsjećanje lokalnih zajednica na ono što se ne smije prešutjeti – stradanje civila, masovne grobnice i izgubljene živote.
- Naš cilj nije samo da damo značaj sjećanju, već i da, zajedno prelazeći stotine kilometara, podsjetimo zajednice kroz koje prolazimo. Ove godine imamo oko 50 do 60 učesnika, a priključili su se i sportski klubovi iz Travnika, Tuzle i drugih krajeva.
Edin Samardžić iz Kozarca, član Biciklističkog kluba “Kozarac”, ističe da ovim putem ne prolazi prvi put i da ga svaki kilometar podsjeća na odgovornost da se zločini ne zaborave.
- Dolazim iz Kozarca i član sam Biciklističkog kluba "Kozarac" već šest godina. Nije mi ovo prvi put i prošle godine sam učestvovao na maratonu. Krećemo rano ujutro i vraćamo se nazad. Učestvovao sam i na maratonu za Srebrenicu, jer smatram da je sjećanje na žrtve, bilo gdje da su stradale, naša dužnost - istakao je Samardžić.
Biciklistički klub “Kozarac”, prema riječima učesnika, jedan je od rijetkih koji redovno vozi i maraton za Prijedor i dolinu Sane, ali i onaj koji vodi prema Memorijalnom centru u Potočarima. Njihov put svjedoči da se istina mora pamtiti – i prenositi dalje.
