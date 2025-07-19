Zakupnina prvog turističkog voza Sarajevo –Vareš između 2.500 i 3.500 KM

Rusmir Berberović iz Opštine Vareš kazao je da i na ovaj način se razvijaju turistički potencijali

D. H.

19.7.2025

"Prvi turistički voz Sarajevo-Vareš“, zajednički projekat Željeznica Federacije BiH, Opštine Vareš i Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona, čiji je cilj promocija prirodnih ljepota, bogate kulturno-istorijske baštine, industrijskog naslijeđa i lokalne gastronomije ovog kraja danas je imao svoju prvu promotivnu vožnju.

U okviru promotivne vožnje upriličen je obilazak Vareša i seoskih lokacija u kojima je razvijen ruralni turizam, kao što su sela Strica i Zaruđe, koja su i u bivšoj Jugoslaviji bili pioniri razvoja ruralnog turizma.

Rusmir Berberović iz Opštine Vareš kazao je da i na ovaj način se razvijaju turistički potencijali.

"I zaista je ova linija koja će se u budućnosti uspostaviti za nas jedan izuzetno značajan potencijal i ono što je naša želja što stalno govorimo da mi imamo zaista šta ponuditi našim gostima iz najbliže okoline a i iz šire linije. Nadam se da ćete uživati danas, da će vam biti lijepo. Ne možemo naravno vidjeti sve ali makar dio onoga što možemo ponuditi, da ćete to danas imati priliku da vidite i da osjetite. Želim vam da provedete lijep i ugodan dan i da se kući vratite zadovoljni, sretni i da poželite ponovo da dođete", kazao je Berberović.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Federacije Mirza Hadžibegić istakao je da ova kompanija želi biti promotor prirodnih ljepota i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine.

"U tom smislu razvijamo ideje o uspostavljanju i drugih linija. Općina Vareš sa prirodnim ljepotama i bogatom historijom predstavlja skoro nacionalni park i ima potencijal da privuče goste sa svih strana svijeta", kazao je Hadžibegić.

Voz Sarajevo-Vareš. Screenshot

Kad je riječ o Opštini Vareš ona ima mnogo toga za ponuditi. Između ostalog Kraljevski grad Bobovac, najstariju sačuvanu crkvu u Bosni i Hercegovini, džamiju na Karićima, kovačke Majdane u selu Očevija...

Turistički voz Sarajevo –Vareš sastoji se od stare dizel hidraulične lokomotive i tri švedska vagona sa ukupno 180 mjesta.

Voz je namijenjen za organizovane ture. Cijena vožnje će biti između 2.500 i 3.500 KM s tim da će oni koji zakupe voz ujedno moći i da biraju koje lokalitete žele posjetiti.

