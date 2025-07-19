Iz Bihaća ispraćeni tabuti s posmrtnim ostacima sedam prijedorskih žrtava: Sutra će biti ukopani u Kamičanima

Tabuti s posmrtnim ostacima sedam prijedorskih žrtava stigli su u Bihać, gdje su ga ispratili brojni građani. Bilo je vrlo emotivno, a građani i zvaničnici su uz učenje fatihe i postavljanje cvijeća oprostili se od žrtava koje će sutra biti ukopane u Kamičanima.

Nakon kolektivne dženaze, posmrtni ostaci žrtava bit će ukopani u različitim mezarjima, a u skladu sa željama njihovih porodica. Šef Područnog ureda Instituta za nestale osobe (INO) u Bihaću Mujo Begić je kazao da će se sa sutrašnjim danom donijeti malo mira porodicama koje će ukopati najmilije.

- Ovo je proces koji traje godinama, a kada govorimo Prijedoru pronašli smo 85 posto ubijenih, ovo je mukotrpan proces, postoje brojne prepreke. Nama su porodice najveća podrška u potrazi - rekao je Begić. Premijer USK Nijaz Hušić je kazao da se posljednji put opraštaju od osoba koje su dale najvrijednije što su imale za BiH. - Sutra je proglašen Dan žalosti, a to je jedini način na koji možemo odati poštovanje svima njima. Činimo sve da olakšamo ljudima na tim prostorima, mogu računati na tu podršku.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Semir (Aziz) Čelić koji je imao 24 godine kada je ubijen. On je 1968. godine rođen u Prijedoru gdje je i nestao u augustu 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 32 godine nakon njegove smrti, odnosno prošle godine, kada je na lokalitetu Donja Dragotinja, Grbići kod Prijedora otkrivena masovna grobnica – saopćeno je iz Instituta za nestale osobe BiH. On će biti ukopan zajedno sa svojim godinu dana starijim bratom Edinom koji je također ubijen u augustu 1992. godine. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u istoj masovnoj grobnici u aprilu 2024. godine.