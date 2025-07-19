Sladić: Temperature i do 41 stepeni, a pred kraj naredne sedmice stiže zahlađenje

Da će BiH zahvatiti novi val vrućina, kako su to prognozirali iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je potvrdio je i poznati meteorolog, Nedim Sladić.

On je u svojoj objavi na Facebooku naveo da će se treći toplotni val ovog ljeta bitnije razlikovati u odnosu na prethodne koje smo bilježili krajem juna i početkom jula.

- U poređenju sa prvim i drugim toplotnim valom, trenutni će biti najkraći, a najviše vrijednosti prognoziramo za ponedjeljak i srijedu koje će biti slične kao i u prethodna dva. Međutim, atmosfera nad Bosnom i Hercegovinom neće biti potpuno stabilna - objavio je Sladić.

Iako se naša zemlja, naglasio je, nalazi pod utjecajem termobaričkog grebena s kojom u naše krajeve pritječe vrela zračna masa porijeklom sa sjevera Afrike, u pozadini se preko centralne Europe premješta visinska dolina s kojom će prema našim područjima potkraj ponedjeljka te naročito u utorak procuriti nešto svježiji, nestabilniji i vlagom bogatiji zrak, a u prizemlju sjevernije od Balkana premjestit će se hladna fronta, a našu zemlju će tek zahvatiti po njenom repu.

Utjecaj grebena

- Ovakva postavka narušit će utjecaj grebena prije nego nakratko ponovo ojača svoj utjecaj u srijedu.

Nešto vlage na visini premjestit će se i sutra preko naših područja, pa dan neće biti potpuno vedar u Bosni. Uz sunčano vrijeme bit će razvoja umjerene oblačnosti u drugom dijelu dana uz okolno gorje i planine, pogotovo u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, no pljuskovi u nizinama nisu izgledni. Rijetki slab, kratkotrajan pljusak izgledniji je u višim područjima spomenutih dijelova zemlje. I uz nešto više oblaka u odnosu na subotu u Bosni, dnevne temperature zraka većinom od 31 do 36 °C, a u Hercegovini do 39 °C - naveo je ovaj meteorolog.

Nova radna sedmica, dodao je, započet će pretežno sunčano, često i potpuno vedro, a u mnogim područjima bitnija oblačnost veći dio dana će izgledno izostati.

-Ono što će obilježiti dan jeste izražena i neugodna vrućina u kombinaciji sa sve više rastućim osjetom sparine. No kombinacija vrelog, relativno suhog te svježijeg i vlažnijeg zraka od hladne fronte sjevernije od naše zemlje podstiče uzgonsku silu i razvoj oblaka, pa potkraj dana te u ranu večer uz dostupnu toplotnu energiju najprije u višim planinskim područjima u pograničnom području sa Hrvatskom može donijeti jači razvoj oblaka koji može usloviti pljuskove praćene grmljavinom. Dnevna temperatura zraka u većem dijelu zemlje od 34 do 39, a na jugu Hercegovine te na sjeveru Bosne lokalno do 41 °C.-upozorio je Sladić.

Upozorio je da će u utorak veći problem za mnoge predstavljati sparina iako će temperatura zraka biti gotovo 5 do 10 °C niža u odnosu na prethodni dan.

-Uz prolazno više oblaka lokalnih pljuskova i grmljavine bit će uglavnom u sjevernim, sjeveroistočnim te djelomično centralnim predjelima naše zemlje, dok će pretežno sunčano ostati na potezu južno od Sarajeva prema području Hercegovine gdje će biti potisnuta glavnina vrelog zraka. Dnevne temperature zraka većinom od 27 do 34 °C, a na području juga Hercegovine do 40 °C, međutim zbog razmjerno visoke relativne vlažnosti zraka utorak mnogima može biti subjektivno teži dan nego ponedjeljak - pojasnio je on.

Pretežno sunčano vrijeme

Kako je nastavio, srijeda ponovo donosi pretežno sunčano vrijeme, a budući da ćemo se nakratko ponovo riješiti vlage smanjit će se osjet sparine, iako se temperature zraka neće bitnije promijeniti – u Bosni većinom od 30 do 36, na jugu Hercegovine do 40 °C.

- Slično će nas vrijeme pratiti i tokom četvrtka, a potom prema kraju radne sedmice nova, i kako stvari stoje, izraženija promjena vremena uz kišu, pljuskove i grmljavinu te osjetniji pad temperatura zraka-zaključio je Sladić.