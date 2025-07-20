Benjamin Filipović: 19. godišnjica smrti bh. reditelja i profesora na ASU u Sarajevu

Na današnji dan 2006., u 45. godini života umro je Benjamin Filipović, filmski radnik, reditelj i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Filipović je diplomirao filmsku režiju na FAMU u Pragu. Sa svojim diplomskim filmom "Plus, minus jedan" osvojio je Specijalnu nagradu žirija na studenskom takmičenju u Karlovim Varima. Prvi dugometražni film "Praznik u Sarajevu" režirao je 1991. godine, za koji je dobio brojne nagrade u zemlji i inozemstvu, a proglašen je jednim od deset najgledanijih filmova u BiH. Reditelj "Top liste nadrealista" Benjamin je režirao i jednu od najgledanijih TV serija - "Top listu nadrealista". Tokom rata režirao je film "Mizaldo - kraj teatra" koji je premijerno prikazan 1994. godine na Filmskom festivalu u Berlinu. Godine 1997., s filmom "Super dobra ideja" osvojio je nagradu za najbolji kratki film na Festivalu u Barseloni. Treći dugometražn film "Dobro uštimani mrtvaci" režirao je 2005. godine. Benjamin Filipović bio je predsjednik Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, član Evropske filmske akademije (EFA) i Udruženja filmskih i televizijskih reditelja Njemačke.

Rođen italijanski pisac Frančesko Petrarka 1304. - Rođen italijanski pisac Frančesko Petrarka (Francesco Petrarca), najznačajniji preteča renesanse. U francuskom gradu Avinjon, gdje je dugo živio, sreo je lijepu Lauru kojoj je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao "Kanconijer". Bavio se i historijom i filozofijom i iz tog opusa se ističe ep "Afrika", u kojem je opisao Drugi punski rat. 1847. - Rođen njemački slikar i grafičar Maks Liberman (Max Liebermann), najznačajniji predstavnik njemačkog impresionizma. U početku je realistički obrađivao sentimentalne žanr-scene, a kasnije se priklonio nazorima francuskih impresionista, što je posebno uočljivo u pejzažima. 1890. - Rođena američka filmska glumica Teodosija Gudmen (Theodosia Gudman), poznata kao Teda Bara (Theda), prvi "vamp" u historiji kinematografije, tip fatalne žene koja izaziva masovne erotske fantazije. Filmovi: "Kleopatra", "Karmen", "Saloma", "Žena tigar", "Dama s kamelijama", "Pjesma sirene". 1924. - U Parizu osnovan Svjetski šahovski savez (FIDE). 1937. - Umro italijanski elektroinžinjer i pronalazač Giljermo Markoni (Guglielmo Marconi), jedan od pionira bežične telegrafije, koji je 1909. podijelio Nobelovu nagradu za fiziku s njemačkim naučnikom Karlom Ferdinandom Braunom (Carl). Uspio je 1901. da prvi preda bežični signal preko Atlantskog okeana i uspješno je usavršavao i primjenjivao sopstvene i tuđe pronalaske. 1938. - Rođena američka filmska glumica Natali Vud (Natalie Wood), jedna od rijetkih koja je postala filmska zvijezda kao dijete, glumeći u filmu "Čudo na 34. ulici", a ostvarila je uspješnu filmsku karijeru i kad je odrasla. Filmovi: "Buntovnik bez razloga", "Sjaj u travi", "Tragači", "Priča sa zapadne strane". 1945 - Umro francuski pisac Pol Valeri (Paul Valéry), izuzetan stilista, jedan od najvećih evropskih liričara 20. vijeka, član Francuske akademije, Međunarodnog instituta intelektualne saradnje pri Društvu naroda u Ženevi i počasni doktor mnogih univerziteta. Nastavio je poeziju simbolista, dajući joj nove misaone tonove i strožu formu, te pisao stilski briljantno uglačanu prozu. Djela: poeme "Mornarsko groblje", "Mlada Parka", eseji "Uvod u metod Leonarda da Vinčija", "O plesu".

