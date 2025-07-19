Incident na Pješčari: Provokacije i govor mržnje na mjestu spomenika HVO-u

Na društvenim mrežama, konkretno TikToku, pojavio se videosnimak snimljen na platou spomen-obilježja hrvatskim braniteljima na lokalitetu „Pješčara“ kod Travnika, koji je izazvao snažnu reakciju javnosti. Snimak prikazuje grupu muškaraca koji uznemirujućim i prijetećim govorom targetiraju Hrvate, koristeći pogrdne izraze i otvorene pozive na nasilje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona je potvrdilo da je 19. jula u 11:00 sati zaprimljena prijava o incidentu. Prema informacijama iz MUP-a, videosnimak je nastao dan ranije, 18. jula u 14:14 sati, te prikazuje više nepoznatih osoba koje dolaze na memorijalni kompleks Pješčara i upućuju eksplicitne prijetnje hrvatskom stanovništvu.
Policija je u saradnji s nadležnim kantonalnim tužilaštvom promptno reagovala, poduzimajući istražne radnje u skladu sa zakonom. Identifikovane su dvije osobe sa snimka, za koje je potvrđeno da nisu sa područja SBK, te je u toku međukantonalna saradnja s drugim ministarstvima unutrašnjih poslova kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna krivična odgovornost. Postoji osnovana sumnja da bi radnje mogle predstavljati krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, kako je definisano Krivičnim zakonom Federacije BiH.
U zvaničnom saopćenju policija navodi kako preduzima dodatne mjere i radnje s ciljem očuvanja javnog reda i mira, kao i potpunog rasvjetljavanja incidenta.
Političke reakcije nisu izostale. Iz stranke HDZ 1990 oglasio se predsjednik Ilija Cvitanović, naglašavajući simbolički i historijski značaj lokaliteta Pješčara, gdje su, kako je istakao, živote izgubili hrvatski branitelji i civili u odbrani svojih domova.
- Ovo nije samo napad na Hrvate – ovo je napad na samu srž odbrane Bosne i Hercegovine. HVO je bio legalna i međunarodno priznata komponenta oružanih snaga države. Vrijeđanjem mjesta gdje su pali njeni pripadnici vrijeđa se država BiH, njena odbrana i njen suverenitet - kazao je Cvitanović.
U svom istupu on je dalje upozorio da se radi o svjesnom širenju etničke netrpeljivosti i pokušaju revizionizma, pozvavši pravosudne i sigurnosne institucije na hitnu i nedvosmislenu reakciju.
- Dosta je ignorisanja i selektivne pravde. Ukoliko institucije ne djeluju, postavlja se pitanje postoji li pravda za Hrvate u BiH - zaključio je lider HDZ 1990.
Cijeli slučaj, osim što ukazuje na porast etnički motiviranih provokacija u javnom prostoru, otvara i ozbiljna pitanja o kapacitetu institucija da pravovremeno odgovore na incidente koji mogu dodatno destabilizirati već krhke međunacionalne odnose u zemlji. Ishod ove istrage bit će test institucionalne volje da se jednakopravno štiti dostojanstvo svih naroda u BiH.