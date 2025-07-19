Incident na Pješčari: Provokacije i govor mržnje na mjestu spomenika HVO-u

Na društvenim mrežama, konkretno TikToku, pojavio se videosnimak snimljen na platou spomen-obilježja hrvatskim braniteljima na lokalitetu „Pješčara“ kod Travnika, koji je izazvao snažnu reakciju javnosti. Snimak prikazuje grupu muškaraca koji uznemirujućim i prijetećim govorom targetiraju Hrvate, koristeći pogrdne izraze i otvorene pozive na nasilje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona je potvrdilo da je 19. jula u 11:00 sati zaprimljena prijava o incidentu. Prema informacijama iz MUP-a, videosnimak je nastao dan ranije, 18. jula u 14:14 sati, te prikazuje više nepoznatih osoba koje dolaze na memorijalni kompleks Pješčara i upućuju eksplicitne prijetnje hrvatskom stanovništvu.

Policija je u saradnji s nadležnim kantonalnim tužilaštvom promptno reagovala, poduzimajući istražne radnje u skladu sa zakonom. Identifikovane su dvije osobe sa snimka, za koje je potvrđeno da nisu sa područja SBK, te je u toku međukantonalna saradnja s drugim ministarstvima unutrašnjih poslova kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna krivična odgovornost. Postoji osnovana sumnja da bi radnje mogle predstavljati krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, kako je definisano Krivičnim zakonom Federacije BiH.