SUKOB UNUTAR PDP-A

Crnadak protiv Stanivukovića: Treba preispitati projekt zamjene javne rasvjete, mnogo je čudnih elemenata

U tenderu je navedeno da firme moraju imati promet od 60 miliona

Igor Crnadak. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

19.7.2025

Igor Crnadak, šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS, oglasio se na društvenim mrežama povodom velikog projekta zamjene javne rasvjete u Banjoj Luci, o kojem su ranije izvještavali mediji. Crnadak smatra da taj posao ima niz sumnjivih elemenata i da je nužno da se cijeli postupak detaljno ispita i učini transparentnim.

Podsjetio je da su ranije organizovani protesti i sastanci poslanika zbog promjena Zakona o budžetskom sistemu i raspodjele 5-6 miliona KM, dok se u ovom slučaju radi o gotovo sedam puta većem iznosu, pa je potreban još veći oprez.

Posebno je istakao sporne uslove tendera – poput zahtjeva da firme moraju imati promet od 60 miliona KM, što može značiti isključivanje konkurencije, te tvrdnje iz projekta da će struja poskupjeti 5% godišnje u narednih 15 godina. Sve to, po njegovom mišljenju, zahtijeva temeljnu provjeru prije bilo kakve konačne odluke.

Crnadak je dodao da iako je prelazak na LED rasvjetu opštepoznat način za uštedu energije, mora se spriječiti mogućnost da neko zloupotrijebi projekat za lični profit, nauštrb građana Banje Luke.

# IGOR CRNADAK
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.