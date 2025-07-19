Crnadak protiv Stanivukovića: Treba preispitati projekt zamjene javne rasvjete, mnogo je čudnih elemenata

Igor Crnadak, šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS, oglasio se na društvenim mrežama povodom velikog projekta zamjene javne rasvjete u Banjoj Luci, o kojem su ranije izvještavali mediji. Crnadak smatra da taj posao ima niz sumnjivih elemenata i da je nužno da se cijeli postupak detaljno ispita i učini transparentnim.

Podsjetio je da su ranije organizovani protesti i sastanci poslanika zbog promjena Zakona o budžetskom sistemu i raspodjele 5-6 miliona KM, dok se u ovom slučaju radi o gotovo sedam puta većem iznosu, pa je potreban još veći oprez.