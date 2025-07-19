Hadžihafizbegović o Pejakoviću: Oplakuju ga neke hulje koje su primale nagrade, dok je Bosna plivala u krvi

U ovoj objavi je napisao i kako su se igrom slučaja nedavno i čuli zbog projekta kojeg su planirali te da je zahvalan Bogu što mu je ostala SMS poruka kao dokaz njihove komunikacije.

Naime, Hadžihafizbegović je u objavi na Facebooku napisao ogroman status posvećen Pejakoviću. Odmah na početku je naveo da sve što napiše je malo jer je Pejaković bio ljudska i umjetnička gromada.

Glumac Emir Hadžihafizbegović samo je jedan od brojnih ličnosti, koje su se oprostile od legendarnog bh. pisca i glumca Josipa Pejakovića.

"Otišao je veliki Josip Pejaković! Šta napisati, šta izreći o ovoj ljudskoj i umjetničkoj gromadi. Sve što bih napisao bilo bi malo, ali eto Bog je velik pa nas je prije 15 dana, kao da je znao da mu 'Josip dolazi', spojio u gotovo sedmičnoj komunikaciji i dogovoru o projektu koji smo zajedno htjeli napraviti. Hvala Bogu da ta komunikacija nije bila usmena i verbalna, nego ima svoj pisani trag. Ta razmjena SMS poruka, koju ću svakako objaviti kada za to bude vrijeme, ostat će svjedočanstvo neizmjernog, obostranog poštovanja, jednog prema drugom i ogromne ljubavi nas obojice prema zajedničkoj nam domovini - Bosni i Hercegovini", napisao je u prvom dijelu objave.

Hadžihafizbegović se potom osvrnuo i na druge, koji su uputili posljednje pozdrave Pejakoviću, navodeći kako su pojedinci primali nagrade u Srbiji dok je "Bona plivala u potocima krvi".

"Vidim, sad ga oplakuju i neke hulje, koje su primale 'Sterijine nagrade' u Srbiji, dok je Bosna već plivala u potocima krvi, brutalno napadnuta i tiranizirana od političkih i ljudskih hijena, modernoj civilizaciji nepoznatih", naveo je.

Briga o Bosni

Bh. glumac je na kraju poručio da će "briga o Bosni i njegova djela nastaviti živjeti.

"Josipe moj, umorni, dobri. Putuj i kad stigneš u vječnu tišinu Božije milosti, odmori dragi. Ovozemaljska 'sihtarica' za brigu o Bosni i tvoje veliko umjetničko djelo nastavlja i dalje da 'kuca'. To 'kucanje' bit će amanet za generacije koje dolaze, a da iz tog amaneta uče dvije stvari. Kako umjetnost ljude čini boljim i kako se voli domovina u kojoj si se rodio i s tornjakom na Vlašiću zaigrao. Adio kumpanjo. Počivao u miru Božijem. Tvoj Emir. Saučešće porodici", poručio je na kraju.

Podsjećamo, brojne ličnosti oprostile su se od velikog Josipa Pejakovića, koji preminuo sinoć u 78. godini.