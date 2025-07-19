NAČELNIK TRAVNIKA

Dautović o incidentu na "Pješčari": Nećemo dozvoliti da se unos nemir među građane

Istakao je da je policija brzo i efikasno reagovala te da je situacija pod kontrolom

Kenan Dautović. Facebook

S. S.

19.7.2025

Načelnik Travnika Kenan Dautović reagovao je nakon incidenta koji se dogodio na platou spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima „Pješčara“, gdje je grupa muškaraca snimila video u kojem prijete i vrijeđaju Hrvate, pozivajući ih na sukob. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona saopćilo je da su dvije osobe sa snimka identifikovane i da se radi na slučaju.

Dautović je poručio da su te scene uznemirile građane i potaknule međunacionalne tenzije, te upozorio da bi, ako se ne smire, mogle dodatno eskalirati. 

Pozvao je medije i građane da budu odgovorni i da ne šire dezinformacije, naglasivši da Travnik ima tradiciju dobrih međunacionalnih odnosa i da se neće dozvoliti da bilo ko unosi nemir.

# KENAN DAUTOVIĆ
