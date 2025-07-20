Bihać spreman za 51. Una regatu: Revijalna etapa starta iz Donje Suvaje u Hrvatskoj

Ovogodišnja 51. Internacionalna turistička Una regata, najstarija i najpoznatija manifestacija ovog tipa u Bosni i Hercegovini, bit će održana od 23. do 26. jula, a posebnost je da će regata ove godine početi dan ranije – 22. jula, revijalnom etapom kajakaša od izvora rijeke Une u Donjoj Suvaji (Republika Hrvatska) do mjesta Begluci u Bosni i Hercegovini.

Kako je za Fenu izjavila Admira Alijagić, koordinatorica 51. Internacionalne Una regate, ova etapa ima simboličan značaj jer je organizovana u znak borbe protiv izgradnje mini hidroelektrane na Uni, protiv čega su se prošle godine pobunili mještani Donje Suvaje i aktivisti za očuvanje rijeke.

- Ta etapa je posvećena kajakašima jer je i prva regata 1974. godine započela upravo s njima. U dogovoru s organizatorima protesta iz Donje Suvaje odlučili smo dodati ovu dionicu u ovogodišnji program. Spust iz Donje Suvaje planiran je oko 12 sati i njime simbolično započinjemo ovogodišnju regatu - navela je Alijagić.

Svečano otvaranje

Svečano otvaranje regate bit će upriličeno 23. jula navečer u kampu Lučica u Martin Brodu, uz prigodan muzičko-zabavni program i nastupe lokalnih muzičkih izvođača.

Prva zvanična etapa regate počinje 24. jula, od Martin Brodu do Štrbačkog buka, gdje će učesnici uživati u tradicionalnim sportskim i zabavnim igrama, te večernjem programu koji će upotpuniti grupa „Prijatelji s Une“.

- Najuzbudljivija etapa slijedi 25. jula, od Štrbačkog buka do Bihaća, s dolaskom u grad planiranim između 19.30 i 20.30 sati. Ove godine učesnici neće izlaziti na Gradsku otoku, već na Plandište, kako bi Otoka ostala slobodna za posjetitelje. U večernjim satima na Otoci će biti održan koncert bh. pjevača narodne muzike Halida Bešlića - najavila je koordinatorica regate.

Završna etapa

Završna etapa regate, 26. jula, vodi od Bihaća do Bosanske Krupe, s novinom – pauzom u Miostrahu, gdje će se održati takmičenje u skokovima, muzički program i dolazak turističkog voza koji će povezivati Bihać i Bosansku Krupu, sa stajanjem i u Miostrahu. Tim segmentom regati će se zvanično priključiti i Grad Cazin.

Prijave za učešće moguće su na tri načina: putem online obrasca na kanalima Nacionalnog parka Una i Udruženja „Moja Una“, kod rafting agencija ili lično u Turističko-informativnom centru u Bihaću, u ulici Bosanska 1.

- Statistika pokazuje da će se i ove godine tražiti mjesto više u čamcu, što nas jako raduje. Očekujemo da će oko 60 posto učesnika biti već na prvoj etapi, a broj učesnika na etapi Štrbački buk – Bihać dostići brojku iz prošle godine, kada ih je bilo više od 1.200. Mi smo spremni sa tehničke i logističke strane – od spasilačkih timova, preko pripreme hrane, do prijevoza opreme i ličnih stvari. Sve je uključeno u kotizaciju od 50 KM - ističe Alijagić.

Organizatori očekuju da će Una regata i ove godine potvrditi status jednog od najznačajnijih turističko-sportskih događaja u BiH, koji promoviše prirodne ljepote rijeke Une i povezuje ljude iz cijelog regiona i Evrope.