Kamičani u tišini iščekuju dženazu: Okupljaju se porodice, delegacije i svjedoci zločina

Kamičani, mjesto kolektivnog sjećanja i bola, danas su ispunjeni tišinom i dostojanstvom. Od ranih jutarnjih sati u Memorijalni centar pristižu porodice ubijenih, delegacije iz cijele Bosne i Hercegovine, predstavnici institucija i brojni građani.

Među prisutnima su član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, bivši član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, kao i reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović.

Različiti lokaliteti

Danas će u Kamičanima biti klanjana kolektivna dženaza za: Ismeta Sušića rođenog 1931., Edina Čelića rođenog 1967., Semira Čelića rođenog 1968., Mehemeda Čikotića rođenog 1960 , Mirsada Zečića rođenog 1967., Kasima Bajraktarevića rođenog 1922. i Omera Alagića rođenog 1930.

Najmlađa žrtva je Semir Čelić, koji je imao samo 24 godine kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci, zajedno s ostalima, ekshumirani su na različitim lokalitetima u posljednje dvije godine, a porodice su se napokon odlučile na ukop, želeći svojim najmilijima osigurati vječni smiraj.

Tematska izložba

Pored mezarja postavljena je i tematska izložba pod nazivom “Prijedorski logori Omarska i Keraterm – mjesta strave i užasa”, koja prikazuje dokumentarne fotografije iz perioda 1992–1995. godine, svjedočeći o razmjerama zločina, patnje i otpora. Izložba je posvećena svim žrtvama logora smrti i masovnih grobnica u Prijedoru i okolini.