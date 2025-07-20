PAMTIMO PRIJEDOR

Kamičani u tišini iščekuju dženazu: Okupljaju se porodice, delegacije i svjedoci zločina

U Memorijalnom centru Kamičani danas će biti klanjana kolektivna dženaza za sedam žrtava zločina počinjenih u Prijedoru 1992. godine

A. O.

20.7.2025

Kamičani, mjesto kolektivnog sjećanja i bola, danas su ispunjeni tišinom i dostojanstvom. Od ranih jutarnjih sati u Memorijalni centar pristižu porodice ubijenih, delegacije iz cijele Bosne i Hercegovine, predstavnici institucija i brojni građani.

Među prisutnima su član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, bivši član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, kao i reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović.

Pristigli su i brojni imami, predstavnici Islamske zajednice, organizatori komemoracije, preživjeli logoraši.

Različiti lokaliteti

Danas će u Kamičanima biti klanjana kolektivna dženaza za: Ismeta Sušića rođenog 1931., Edina Čelića rođenog 1967., Semira Čelića rođenog 1968., Mehemeda Čikotića rođenog 1960 , Mirsada Zečića rođenog 1967., Kasima Bajraktarevića rođenog 1922. i Omera Alagića rođenog 1930.

Najmlađa žrtva je Semir Čelić, koji je imao samo 24 godine kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci, zajedno s ostalima, ekshumirani su na različitim lokalitetima u posljednje dvije godine, a porodice su se napokon odlučile na ukop, želeći svojim najmilijima osigurati vječni smiraj.

Tematska izložba

Pored mezarja postavljena je i tematska izložba pod nazivom “Prijedorski logori Omarska i Keraterm – mjesta strave i užasa”, koja prikazuje dokumentarne fotografije iz perioda 1992–1995. godine, svjedočeći o razmjerama zločina, patnje i otpora. Izložba je posvećena svim žrtvama logora smrti i masovnih grobnica u Prijedoru i okolini.

Okupljanje još traje, a atmosfera u Kamičanima je tiha, dostojanstvena, s osjećajem tuge, ali i zajedničke potrebe da se pamti, svjedoči i prenosi istina o onome što se dogodilo.

Kolektivna dženaza planirana je iza podne-namaza, nakon čega će posmrtni ostaci biti spušteni u zemlju – na istom mjestu gdje su već ranije ukopane stotine drugih nevino ubijenih.

