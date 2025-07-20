PRIJEDOR

Bećirović: Zločini počinjeni u ovom dijelu spadaju među najteže ratne zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata

Haški tribunal je u presudi protiv Radovana Karadžića jasno utvrdio da je Prijedor bio "jedno od središta etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini"

Bećirović se obratio prisutnima. Predsjedništvo BiH

A. O.

20.7.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se danas povodom u Kozarcu, gdje je klanjana dženaza u Memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu za sedam žrtava.

Njegov govor prenosimo u cjelosti:

- Poštovane porodice žrtava, preživjeli logoraši, predstavnici udruženja žrtava, uvaženi reisu-l-ulema Kavazoviću, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, građanke i građani Bosne i Hercegovine, danas, u Kozarcu, odajemo počast civilnim žrtvama teških ratnih zločina počinjenih u Prijedoru i dolini Sane. Ovdje smo da iskažemo pijetet i da se poklonimo sjenama više od 3.176 nevino ubijenih civila među kojima je 102 ubijene djece.

Zločini protiv čovječnosti i drugi ratni zločini, počinjeni u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, spadaju među najteže ratne zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

Ratni zločini počinjeni su u okviru velikodržavnog projekta agresije na nezavisnu, suverenu i međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Mi pamtimo i imamo obavezu da o tome govorimo, pišemo, ali i da preduzimamo aktivnosti koje će dovesti do sankcioniranja svih ratnih zločinaca.

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju dokazao je da su nad civilima Prijedora i okoline počinjeni teški ratni zločini, okarakterizirani kao zločini protiv čovječnosti.

Haški tribunal je u presudi protiv Radovana Karadžića jasno utvrdio da je Prijedor bio "jedno od središta etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini". Citiram: "Općina Prijedor bila je mjesto gdje su sistematski ubijani, zatvarani i progonjeni Bošnjaci i Hrvati s ciljem njihovog trajnog uklanjanja."

Cijelom svijetu, na 33. godišnjicu zločina protiv čovječnosti u Prijedoru, želimo poručiti: Nikada nećemo odustati od traganja za našim nestalim! Nikada nećemo prestati da procesuiramo ratne zločine.

U Prijedoru i okolini nesrpsko stanovništvo prisiljavano je da nosi bijele trake.

To stanovništvo su obilježili kao u najmračnijim danima evropske istorije.

To se ne smije zaboraviti.

Zločinačka ideologija u čijem središtu su krv, tlo i ideja o nebeskom narodu je uvijek donosila neviđene patnje i stradanja.

Tamo gde je zavladala ideologija o velikoj Srbiji, tu je zavladala i smrt.

Zlo se ne smije zaboravljati i podcjenjivati.

Čuveni američki tužilac Robert Džekson (Robert H. Jackson) je 20. novembra 1945. u Nirnbergu (Nürnbergu) održao jedan od najvažnijih govora u sudnicama koje pamti historija.

Tom prilikom on je, između ostalog, kazao: „Nedjela koja pokušavamo osuditi i kazniti su bila tako zla i sa tako pustošećim djelovanjem da ih ljudska civilizacija nije mogla trpjeti, ostaviti nezapaženim, inače ona ne bi mogla takvo ponavljanje preživjeti“.

I danas su dobronamjerni ljudi dužni reći, poput tužioca Džeksona, da počinjene ratne zločine u Prijedoru i dolini rijeke Sane ne smijemo zaboraviti, jer je kratak put od zaborava do njihovog ponavljanja.

Naša je dužnost da budemo glas onih kojih više nema i da se borimo za njihovo dostojanstvo.

Mi imamo snage da govorimo bez mržnje, svjesni da je mržnja najočigledniji znak nemoći.

Dobronamjerni ljudi moraju se boriti protiv mržnje, predrasuda i stigmatiziranja drugih ljudi samo zato što su različite vjerske, etničke ili neke druge pripadnosti.

Poštovani,

u narednih 100 godina, ogromna arhivska građa sudova u Haagu, jedna je od naših najznačajnijih knjiga kolektivnog pamćenja.

U toj arhivskoj građi su milioni štampanih stranica, tonskih i video snimaka koji su bitni ne samo za očuvanje istine, nego i za razumijevanje naše stvarnosti.

Zato, duže od dvije godine, intenzivno radim na tome da Ujedinjene nacije (UN) donesu pravedno rješenje i da originalnu arhivu Tribunala pohrane u Sarajevu - glavnom gradu naše države.

Nama trebaju dugoročne strategije, politike i akcije koje imaju dugoročnu vrijednost za državu Bosnu i Hercegovinu.

Svi mi moramo biti čuvari istine!

Borba za istinu ne traje jedan dan u godini. Ona je kontinuirana i vodi se u raznim oblastima: donošenju i provođenju zakona, u obrazovanju, u institucijama, u svakom memorijalu, svakom udžbeniku, svakoj učionici...

Zagovaranjem istine dajemo najbolji doprinos budućnosti Bosne i Hercegovine.

Ne zaboravimo, ubijanje istine je ubijanje i prošlosti i budućnosti.

Mi smo protiv mržnje, mi zagovaramo mir i toleranciju.

Mi smo protiv zaborava, mi afirmiramo pamćenje.

Mi pamtimo, jer ako prestanemo pamtiti, zlo nam se može opet dogoditi.

Naše pamćenje nije stvar običnog izbora, ono je sudbinski važno za nas.

Poštovani,

naša je moralna obaveza da se sjećamo svih ubijenih i da im na dostojanstven način iskazujemo počast.

Civilizirane države uče i izvlače dugoročne pouke.

Nikada ne smijemo prestati govoriti istinu o nevinim žrtvama Prijedora i doline Sane – kazao je Bećirović, navodi se u saopćenju iz PBiH. 

