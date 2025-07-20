Bećirović: Zločini počinjeni u ovom dijelu spadaju među najteže ratne zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se danas povodom u Kozarcu, gdje je klanjana dženaza u Memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu za sedam žrtava.

Njegov govor prenosimo u cjelosti:

- Poštovane porodice žrtava, preživjeli logoraši, predstavnici udruženja žrtava, uvaženi reisu-l-ulema Kavazoviću, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, građanke i građani Bosne i Hercegovine, danas, u Kozarcu, odajemo počast civilnim žrtvama teških ratnih zločina počinjenih u Prijedoru i dolini Sane. Ovdje smo da iskažemo pijetet i da se poklonimo sjenama više od 3.176 nevino ubijenih civila među kojima je 102 ubijene djece.

Zločini protiv čovječnosti i drugi ratni zločini, počinjeni u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, spadaju među najteže ratne zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

Ratni zločini počinjeni su u okviru velikodržavnog projekta agresije na nezavisnu, suverenu i međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Mi pamtimo i imamo obavezu da o tome govorimo, pišemo, ali i da preduzimamo aktivnosti koje će dovesti do sankcioniranja svih ratnih zločinaca.

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju dokazao je da su nad civilima Prijedora i okoline počinjeni teški ratni zločini, okarakterizirani kao zločini protiv čovječnosti.

Haški tribunal je u presudi protiv Radovana Karadžića jasno utvrdio da je Prijedor bio "jedno od središta etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini". Citiram: "Općina Prijedor bila je mjesto gdje su sistematski ubijani, zatvarani i progonjeni Bošnjaci i Hrvati s ciljem njihovog trajnog uklanjanja."

Cijelom svijetu, na 33. godišnjicu zločina protiv čovječnosti u Prijedoru, želimo poručiti: Nikada nećemo odustati od traganja za našim nestalim! Nikada nećemo prestati da procesuiramo ratne zločine.

U Prijedoru i okolini nesrpsko stanovništvo prisiljavano je da nosi bijele trake.

To stanovništvo su obilježili kao u najmračnijim danima evropske istorije.

To se ne smije zaboraviti.

Zločinačka ideologija u čijem središtu su krv, tlo i ideja o nebeskom narodu je uvijek donosila neviđene patnje i stradanja.

Tamo gde je zavladala ideologija o velikoj Srbiji, tu je zavladala i smrt.

Zlo se ne smije zaboravljati i podcjenjivati.

Čuveni američki tužilac Robert Džekson (Robert H. Jackson) je 20. novembra 1945. u Nirnbergu (Nürnbergu) održao jedan od najvažnijih govora u sudnicama koje pamti historija.

Tom prilikom on je, između ostalog, kazao: „Nedjela koja pokušavamo osuditi i kazniti su bila tako zla i sa tako pustošećim djelovanjem da ih ljudska civilizacija nije mogla trpjeti, ostaviti nezapaženim, inače ona ne bi mogla takvo ponavljanje preživjeti“.

I danas su dobronamjerni ljudi dužni reći, poput tužioca Džeksona, da počinjene ratne zločine u Prijedoru i dolini rijeke Sane ne smijemo zaboraviti, jer je kratak put od zaborava do njihovog ponavljanja.

Naša je dužnost da budemo glas onih kojih više nema i da se borimo za njihovo dostojanstvo.

Mi imamo snage da govorimo bez mržnje, svjesni da je mržnja najočigledniji znak nemoći.

Dobronamjerni ljudi moraju se boriti protiv mržnje, predrasuda i stigmatiziranja drugih ljudi samo zato što su različite vjerske, etničke ili neke druge pripadnosti.

Poštovani,

u narednih 100 godina, ogromna arhivska građa sudova u Haagu, jedna je od naših najznačajnijih knjiga kolektivnog pamćenja.

U toj arhivskoj građi su milioni štampanih stranica, tonskih i video snimaka koji su bitni ne samo za očuvanje istine, nego i za razumijevanje naše stvarnosti.

Zato, duže od dvije godine, intenzivno radim na tome da Ujedinjene nacije (UN) donesu pravedno rješenje i da originalnu arhivu Tribunala pohrane u Sarajevu - glavnom gradu naše države.

Nama trebaju dugoročne strategije, politike i akcije koje imaju dugoročnu vrijednost za državu Bosnu i Hercegovinu.

Svi mi moramo biti čuvari istine!

Borba za istinu ne traje jedan dan u godini. Ona je kontinuirana i vodi se u raznim oblastima: donošenju i provođenju zakona, u obrazovanju, u institucijama, u svakom memorijalu, svakom udžbeniku, svakoj učionici...

Zagovaranjem istine dajemo najbolji doprinos budućnosti Bosne i Hercegovine.