Reisu-l-ulema poručio: Vrijeme je da ubijena djeca Prijedora dobiju priznanje od gradskih vlasti da su postojala

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović predvodio je danas kolektivnu šehidsku dženazu u Memorijalnom centru Kamičani, gdje je, obraćajući se prisutnima, poručio da je krajnje vrijeme da gradske vlasti priznaju ubijenu djecu Prijedora i zločin počinjen nad njima.

Pozvao je ljude u lokalnoj zajednici da preuzmu civilizacijsku odgovornost u ime novih generacija.

– Oni imaju pravo na istinu o zločinima koji su se u Prijedoru i dolini Sane dogodili. Negiranje i šutnja samo će povećati zlo, rekao je reisu-l-ulema Kavazović.

Negiranje istine

Upozorio je da negiranje zločina i uporna šutnja samo produbljuju nepravdu.

– U Prijedoru su zločinačke sile mraka, nadahnute mržnjom, izvršile planski i organiziran stravičan zločin, sa elementima genocida, nepojmljiv ljudskom umu. Kao životinje, ubijana su djeca, žene i starci, a goloruki muškarci su odvođeni u logore smrti, a potom mučki ubijani, kazao je reisu-l-ulema.

Razarajuća snaga mržnje

Dodao je da ovo mjesto svjedoči i nama i cijelom svijetu koliko je snaga mržnje razarajuća, kada ona nadvlada vjeru i pomuti razum.

– U zlom vremenu su zli ljudi unakazili prekrasno lice čovjeka i izdali univerzalne vrijednosti duha, na kojima je Bog sazdao ljude. Utrli su put mržnji, potičući zločine, okrećući čovjeka protiv komšije i prijatelja. Posebnu oporost izaziva bjelodana činjenica da se sve to odvijalo pod blagoslovom ljudi koji su, po svom i zvanju i poslanju, trebali sve učiniti da se zlo u korijenu sasiječe, naglasio je on.

Naglasio je da porodicama šehida trebamo iskazvati veliko poštovanje i zahvalnost što su sačuvali dostojanstvo u svom bolu.

– Postanimo svjesni težine počinjenog zločina u Prijedoru. Pokažimo saosjećanje za bol koji u sebi nose roditelji, djeca i supružnici. Kao ljudi, olakšajmo im njihovu bol i patnju. Pokažimo našu ustrajnost u traganju za istinom. Mi imamo pravo na nju i da s njom upoznamo cijeli svijet. Ne smijemo prestati zahtijevati pravdu za zločince, jer u njihovoj kazni je, kako kaže Kurʼan, život za preživjele i nada da se sličan zločin neće ponoviti, izjavio je reisu-l-ulema Kavazović.

Mir i zajedništvo

Poručio je da oni koji vole Bosnu i Hercegovinu žele pružiti nadu novim generacijama njenih sinova i kćeri da žive u miru i zajedništvu.

Obraćajući se članovima porodica šehida, kazao je da je bol za najmilijima moguće ublažiti samo sjećanjem na njih, upućivanjem dove Uzvišenom i svjesnim strpljenjem u iskušenju.