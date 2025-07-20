Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UKOP SEDAM ŽRTAVA

Izetbegović: Genocid u BiH nije počinjen samo u Srebrenici, on je počeo masovnim etničkim čišćenjem

Genocid u Bosni i Hercegovini nije počinjen u jednoj sedmici, on je počeo masovnim etničkim čišćenjem i ubijanjem diljem BiH, rekao je Izetbegović

Bakir Izetbegović. Avaz

A. H. K.

20.7.2025

Kolektivna dženaza za sedam žrtava s područja Prijedora klanjana je danas u Memorijalnom centru Kamičani, a ovo mjesto danas je bilo mjesto tišine, boli i istine. 

Konačaj smiraj pronašlo je sedam žrtava koje su ukopane danas. 

Delegacije državnih i vjerskih institucija pristizale su od jutra. Između ostalih, među prisutnima su bili reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, bivši član Predsjedništva Šefik Džaferović, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, te mnogi predstavnici Islamske zajednice, udruženja preživjelih logoraša i članova porodica.

Lider Stranke demokratske akcije (SDA), Bakir Izetbegović, podsjetio je na dubinu i trajanje zločina koji su počinjeni.

- Genocid u Bosni i Hercegovini nije počinjen samo u Srebrenici, on je počeo masovnim etničkim čišćenjem i ubijanjem diljem Bosne i Hercegovine, u junu mjesecu 1992. godine. Od onih ljudi koji su sahranjeni u Tomašici, do onih koji su takvu sudbinu doživjeli u Srebrenici, proteglo se to kroz četiri godine. Nisu valjano kažnjeni oni koji su to planirali, pomagali, počinili. Moramo raditi na tome da napravimo državu, da napravimo pravosudni sistem, organe gonjenja, koji će kazniti zločine, time onemogućiti negiranje genocida, onemogućiti slavljenje zločinaca i onemogućiti da se takve stvari više ikada ikome ne ponove u BiH - istakao je Izetbegović.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+1

Podsjetimo, danas je klanjana je kolektivna dženaza za Ismeta Sušića rođenog 1931., Edina Čelića rođenog 1967., Semira Čelića rođenog 1968, Mehemeda Čikotića rođenog 1960., Mirsada Zečića rođenog 1967, Kasima Bajraktarevića rođenog 1922. i Omera Alagića rođenog 1930.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# KAMIČANI
# DŽENAZA
# BIH
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (32)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.