Izetbegović: Genocid u BiH nije počinjen samo u Srebrenici, on je počeo masovnim etničkim čišćenjem

Kolektivna dženaza za sedam žrtava s područja Prijedora klanjana je danas u Memorijalnom centru Kamičani, a ovo mjesto danas je bilo mjesto tišine, boli i istine.

Konačaj smiraj pronašlo je sedam žrtava koje su ukopane danas.

Delegacije državnih i vjerskih institucija pristizale su od jutra. Između ostalih, među prisutnima su bili reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, bivši član Predsjedništva Šefik Džaferović, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, te mnogi predstavnici Islamske zajednice, udruženja preživjelih logoraša i članova porodica.

Lider Stranke demokratske akcije (SDA), Bakir Izetbegović, podsjetio je na dubinu i trajanje zločina koji su počinjeni.