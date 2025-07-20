Izetbegović: Genocid u BiH nije počinjen samo u Srebrenici, on je počeo masovnim etničkim čišćenjem

Kolektivna dženaza za sedam žrtava s područja Prijedora klanjana je danas u Memorijalnom centru Kamičani, a ovo mjesto danas je bilo mjesto tišine, boli i istine.
Konačaj smiraj pronašlo je sedam žrtava koje su ukopane danas.
Delegacije državnih i vjerskih institucija pristizale su od jutra. Između ostalih, među prisutnima su bili reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, bivši član Predsjedništva Šefik Džaferović, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, te mnogi predstavnici Islamske zajednice, udruženja preživjelih logoraša i članova porodica.
Lider Stranke demokratske akcije (SDA), Bakir Izetbegović, podsjetio je na dubinu i trajanje zločina koji su počinjeni.
- Genocid u Bosni i Hercegovini nije počinjen samo u Srebrenici, on je počeo masovnim etničkim čišćenjem i ubijanjem diljem Bosne i Hercegovine, u junu mjesecu 1992. godine. Od onih ljudi koji su sahranjeni u Tomašici, do onih koji su takvu sudbinu doživjeli u Srebrenici, proteglo se to kroz četiri godine. Nisu valjano kažnjeni oni koji su to planirali, pomagali, počinili. Moramo raditi na tome da napravimo državu, da napravimo pravosudni sistem, organe gonjenja, koji će kazniti zločine, time onemogućiti negiranje genocida, onemogućiti slavljenje zločinaca i onemogućiti da se takve stvari više ikada ikome ne ponove u BiH - istakao je Izetbegović.
Podsjetimo, danas je klanjana je kolektivna dženaza za Ismeta Sušića rođenog 1931., Edina Čelića rođenog 1967., Semira Čelića rođenog 1968, Mehemeda Čikotića rođenog 1960., Mirsada Zečića rođenog 1967, Kasima Bajraktarevića rođenog 1922. i Omera Alagića rođenog 1930.
