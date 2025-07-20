Stevandić: Da li je moguće da je ludilo koje želi zaustaviti Srbiju toliko moćno da upregne i Đokovića kojeg su toliko mrzili

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić prokomentirao je podršku Novaka Đokovića protestima u Srbiji.

- Od kako traju obojene revolucionarne blokade u Srbiji i kako se planski odvija satanizacija predsjednika Srbije u cilju promjene vlasti bez volje naroda, svo to vrijeme se traži pogodna ličnost koja bi bila noseći amblem koji bi toj revoluciji omogućio uspjeh.

Očito da su mnogi amblemi propali, među poslednjim i rektor Đokić. Ali jedno ime koje ima težinu od početka se pokušava staviti kao antipod sadašnjoj vlasti. To je Novak Đoković koji ima sve ono što opoziciji i blokaderima nedostaje. Uspjeh, ugled i harizmu među Srbima, za razliku od srbofobne izdajničke bulumente koja se mudro pokušava revitalizovati upravo preko njega. I to su baš oni ljudi koji su poput Kandićke, Gluhonjića i sličnih proklinjali svaki njegov uspjeh, pogotovo onaj koji je slavio sa srpskom trobojkom ili ga posvetio Srbiji. Čak su tražili njegovu diskvalifikaciju dok smo svi mi uključujući Aleksandra Vučića, Miloša Vučevića, Žarka Mićina, moju malenkost i sve slične nama bdjeli nad svakim Đokovićevim mečom i poenom (pogotovu noćnom), i molili se Bogu da ne promaši lopticu. Sad tim ljudima (Vučeviću i Mićinu pogotovo) na vrata njihovog doma i djece huliganski lupaju i prijete baš oni koji su slijede ideologiju onih koji su Novaka proklinjali zato što srbuje. Da li je moguće da je ludilo koje želi da zaustavi Srbiju toliko mudro moćno i sposobno da upregne i Novaka Đokovića koga su do juče toliko mrzili?

Varka uz amblem mladosti u liku studenata polako blijedi pa je potraga za upotrebljivijim amblemom već u vremenskom cajtnotu. Siguran sam da i Novak to zna kao i mi koji se opet molimo da ne promaši lopticu. Ne mogu da vjerujem da je pjesma "kosi tata kosim ja" kompatibilna sa Dinkom Gluhonjićem što mu je lepo ime Dinko Šakić, jer sa njim, Natašom Kandić i sličnim se nikad nije branilo Kosovo, ni bilo šta časno i srpsko. Eto - naveo je Stevandić.