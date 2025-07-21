Adil-beg Zulfikarpašić: 17. godišnjica smrti bh. privrednika, publiciste, političara i dobročinitelja

Na današnji dan 2008. godine, u Sarajevu je preminuo Adil-beg Zulfikarpašić, bh. privrednik, publicist, političar i dobročinitelj. Zulfikarpašić je rođen 1921. godine u Foči kao sin veleposjednika Husein-bega Zulfikarpašića, dugogodišnjeg gradonačelnika Foče, i majke Zahide koja je porijeklom iz fočanske plemićke porodice Čengić. Osnovnu školu završio je u Foči, a srednju u Sarajevu. Studirao je u Gracu, Beču i Frajburgu. Urednik “Bosanskih pogleda” Od 1941. godine bio je učesnik u antifašističkom pokretu, a završio je rat kao potpukovnik. Bio je zamjenik ministra trgovine u prvoj poslijeratnoj Vladi NR BiH. Godine 1946., emigrirao je iz Bosne i Hercegovine i postao predsjednik Bošnjačkog liberalnog saveza. Zulfikarpašić je bio urednik novina „Bosanski pogledi“, koje su izlazile u Beču i Frajburgu od 1960. do 1967. godine. Godine 1988., osnovao je Bošnjački institut, koji je nastao kao plod njegovog dugogodišnjeg sakupljanja, klasificiranja i sistematiziranja historijske, književne, novinsko-publicističke, rukopisne, arhivsko-dokumentacijske i folklorne građe o Bosni i Hercegovini, kao i o susjednim zemljama i njihovim narodima. SDA i MBO Vratio se u Bosnu i Hercegovinu u martu 1990. godine i zajedno s Alijom Izetbegovićem i Muhamedom Filipovićem formirao Stranku demokratske akcije (SDA), čiji je bio potpredsjednik. U septembru 1990. on i Filipović su se razišli sa SDA i osnovali Muslimansku bošnjačku organizaciju (MBO). Bošnjački institut je, 1991., otvorio svoju podružnicu u Sarajevu, a u maju 2001. godine svečano je otvoren moderno i savremeno opremljen Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić u Sarajevu, u ulici Mula Mustafe Bašeskije, 21. U tu zgradu su preneseni glavni fondovi iz Bošnjačkog instituta u Cirihu: biblioteka, arhiv i galerija umjetničkih slika.

Rođen francuski astronom Žan Pikar 1620. - Rođen francuski astronom Žan Pikar (Jean Picard), koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Godine 1679., pokrenuo je astronomski almanah "Konesans de tamp". 1811. - Dimitrije Demeter, hrvatski pjesnik, dramatičar, prevoditelj, publicist, pozorišni kritičar, književni i pozorišni djelatnik, rođen je na današnji dan. Pisao je pripovijetke, feljtone, književne i pozorišne kritike, libreta za opere Vatroslava Lisinskog “Ljubav i zloba” i “Porin” te drame “Dramatička pokušenja I” i “Dramatička pokušenja II”, a iznimno je važna njegova uloga u organiziranju kulturnog života u Zagrebu i Hrvatskoj. 1816. - Rođen Pol Julijus fon Rojter (Von Reuter), njemački preduzetnik, novinar, pionir telegrafije i novinskog izvještavanja i osnivač novinske agencije “Reuters”, po čijem prezimenu je i nazvana ta najstarija agencija u svijetu. 1899. - Američki pisac Ernest Hemingvej (Hemingway), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine, rođen je na današnji dan. U Prvom svjetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu, što je opisao u romanu "Zbogom, oružje". Iskustva iz Španskog građanskog rata ovjekovječio je u romanu "Za kim zvona zvone", a s puta po Africi su nastali "Snjegovi Kilimandžara" i "Zeleni bregovi Afrike". Reporterski je obilježio činjenice, što je odlika "škole" pisaca koju je predvodio između dva svjetska rata. Isticao je snagu osnovnih ljudskih nagona, a najčešći motivi bili su rat, lov, borba s bikovima, pijanstvo i seks. Ubio se 1961. godine. Ostala djela: romani "Starac i more", "Pokretni praznik", "Proljećne bujice", "Sunce se ponovo rađa", "Imati i nemati", "Preko rijeke, pa u šumu", drama "Peta kolona". 1941. - Rođen Veljko Rogošić, hrvatski i jugoslavenski plivač, višestruki državni rekorder na 200 metara delfin, 400 i 1500 metara slobodno, te svjetski prvak u maratonskom plivanju. Od 2015. održava se Plivački maraton Vrbnik – Novi - Memorijal Veljka Rogošića na relaciji Vrbnik – Novi Vinodolski, koju je on znao često preplivati. 1947. - Umrla Živana Stokić Žanka, srbijanska i jugoslavenska popularna glumica prije Drugog svjetskog rata. Na sceni Narodnog pozorišta odigrala je više od stotinu malih i velikih uloga. Posebno je poznata po tumačenju likova iz djela Branislava Nušića. Zbog držanja tokom nemačke okupacije, nakon Drugog svjetskog rata je osuđena pred sudom časti na osam godina zatvora. Posthumno je rehabilitovana u Srbiji. Žanka Stokić se često navodi kao nevina žrtva komunističkog režima.

