Adil-beg Zulfikarpašić: 17. godišnjica smrti bh. privrednika, publiciste, političara i dobročinitelja

Na današnji dan 2008. godine, u Sarajevu je preminuo Adil-beg Zulfikarpašić, bh. privrednik, publicist, političar i dobročinitelj.
Zulfikarpašić je rođen 1921. godine u Foči kao sin veleposjednika Husein-bega Zulfikarpašića, dugogodišnjeg gradonačelnika Foče, i majke Zahide koja je porijeklom iz fočanske plemićke porodice Čengić. Osnovnu školu završio je u Foči, a srednju u Sarajevu. Studirao je u Gracu, Beču i Frajburgu.
Urednik “Bosanskih pogleda”
Od 1941. godine bio je učesnik u antifašističkom pokretu, a završio je rat kao potpukovnik. Bio je zamjenik ministra trgovine u prvoj poslijeratnoj Vladi NR BiH. Godine 1946., emigrirao je iz Bosne i Hercegovine i postao predsjednik Bošnjačkog liberalnog saveza.
Zulfikarpašić je bio urednik novina „Bosanski pogledi“, koje su izlazile u Beču i Frajburgu od 1960. do 1967. godine.
Godine 1988., osnovao je Bošnjački institut, koji je nastao kao plod njegovog dugogodišnjeg sakupljanja, klasificiranja i sistematiziranja historijske, književne, novinsko-publicističke, rukopisne, arhivsko-dokumentacijske i folklorne građe o Bosni i Hercegovini, kao i o susjednim zemljama i njihovim narodima.
SDA i MBO
Vratio se u Bosnu i Hercegovinu u martu 1990. godine i zajedno s Alijom Izetbegovićem i Muhamedom Filipovićem formirao Stranku demokratske akcije (SDA), čiji je bio potpredsjednik. U septembru 1990. on i Filipović su se razišli sa SDA i osnovali Muslimansku bošnjačku organizaciju (MBO).
Bošnjački institut je, 1991., otvorio svoju podružnicu u Sarajevu, a u maju 2001. godine svečano je otvoren moderno i savremeno opremljen Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić u Sarajevu, u ulici Mula Mustafe Bašeskije, 21. U tu zgradu su preneseni glavni fondovi iz Bošnjačkog instituta u Cirihu: biblioteka, arhiv i galerija umjetničkih slika.
1620. - Rođen francuski astronom Žan Pikar (Jean Picard), koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Godine 1679., pokrenuo je astronomski almanah "Konesans de tamp".
1811. - Dimitrije Demeter, hrvatski pjesnik, dramatičar, prevoditelj, publicist, pozorišni kritičar, književni i pozorišni djelatnik, rođen je na današnji dan. Pisao je pripovijetke, feljtone, književne i pozorišne kritike, libreta za opere Vatroslava Lisinskog “Ljubav i zloba” i “Porin” te drame “Dramatička pokušenja I” i “Dramatička pokušenja II”, a iznimno je važna njegova uloga u organiziranju kulturnog života u Zagrebu i Hrvatskoj.
1816. - Rođen Pol Julijus fon Rojter (Von Reuter), njemački preduzetnik, novinar, pionir telegrafije i novinskog izvještavanja i osnivač novinske agencije “Reuters”, po čijem prezimenu je i nazvana ta najstarija agencija u svijetu.
1899. - Američki pisac Ernest Hemingvej (Hemingway), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine, rođen je na današnji dan. U Prvom svjetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu, što je opisao u romanu "Zbogom, oružje". Iskustva iz Španskog građanskog rata ovjekovječio je u romanu "Za kim zvona zvone", a s puta po Africi su nastali "Snjegovi Kilimandžara" i "Zeleni bregovi Afrike". Reporterski je obilježio činjenice, što je odlika "škole" pisaca koju je predvodio između dva svjetska rata. Isticao je snagu osnovnih ljudskih nagona, a najčešći motivi bili su rat, lov, borba s bikovima, pijanstvo i seks. Ubio se 1961. godine. Ostala djela: romani "Starac i more", "Pokretni praznik", "Proljećne bujice", "Sunce se ponovo rađa", "Imati i nemati", "Preko rijeke, pa u šumu", drama "Peta kolona".
1941. - Rođen Veljko Rogošić, hrvatski i jugoslavenski plivač, višestruki državni rekorder na 200 metara delfin, 400 i 1500 metara slobodno, te svjetski prvak u maratonskom plivanju. Od 2015. održava se Plivački maraton Vrbnik – Novi - Memorijal Veljka Rogošića na relaciji Vrbnik – Novi Vinodolski, koju je on znao često preplivati.
1947. - Umrla Živana Stokić Žanka, srbijanska i jugoslavenska popularna glumica prije Drugog svjetskog rata. Na sceni Narodnog pozorišta odigrala je više od stotinu malih i velikih uloga. Posebno je poznata po tumačenju likova iz djela Branislava Nušića. Zbog držanja tokom nemačke okupacije, nakon Drugog svjetskog rata je osuđena pred sudom časti na osam godina zatvora. Posthumno je rehabilitovana u Srbiji. Žanka Stokić se često navodi kao nevina žrtva komunističkog režima.
1970. – Rođen Aldin Kurić - Al Dino, bosanskohercegovački kantautor zabavne i etno-pop muzike. Djetinjstvo je proveo u Jajcu, gdje je završio osnovnu i srednju muzičku školu. U svojoj petoj godini života naučio je svirati gitaru, a slijedili su ostali instrumenti: harmonika, klavir i na koncu bas. Pjevati je počeo tek u srednjoj školi. Jedan je od predstavnika novog pravca u bosanskohercegovačkoj zabavnoj i pop muzici, koji uz klasični šlagerski aranžman uključuje etno-pop prizvuk bosanskohercegovačkog i balkanskog podneblja.
1985. - Umro srbijanski glumac Zoran Radmilović, neprevaziđeni majstor improvizacije, koji je oduševljavao pozorišnu publiku više nego iko i prije i poslije njega, često stvarajući utisak da je sam - čitavo pozorište. Glumačku karijeru počeo je kao student 1960. godine u Beogradskom dramskom pozorištu, a 1964. godine prešao u Atelje 212. Legenda za života, upamćen je po nizu briljantnih uloga, poput kralja Ibija, Radovana Trećeg, Trigorina u "Galebu", Laze Kostića u "Santa Maria della Salute" ... Igrao je u mnogim filmovima i televizijskim serijama.
1985. - Preminuo srbijanski pisac Aleksandar Vučo, rodonačelnik moderne poezije za djecu u srpskoj književnosti, pripadnik pokreta nadrealista. Djela: romani "Gluho doba" (s Dušanom Matićem), "Koren vida", "Raspust", "Mrtve javke", "Zasluge", "Poziv na maštanje", "Omame", "I tako dalje omame", "Omame - kraj", poeme "Humor zaspalo", "Nemenikuće - Ćirilo i Metodije", "Mastodonoti", zbirke pjesama "Krov nad prozorom", "Ako se još jednom setim", "Pesme", "Alge", "Momak i po hoću da budem".
1998. - Umro američki astronaut Alen Šepard (Alan Shepard), prvi Amerikanac koji je poletio u svemir (1961) i jedini čovjek koji je igrao golf na Mjesecu.
2017. - Preminuo Predrag Gojković Cune, jedan od najpopularnijih jugoslavenskih i srbijanskih pjevača narodnih, starogradskih, sevdalinki, zabavnih i meksikanskih pjesama. Dobitnik je velikog broja priznanja i nosilac statusa istaknutog estradnog umjetnika. Nadimak “Cune” je dobio, kako je sam govorio u medijima, po majčinom dozivanju: “Odi da te majka cune” (ljubi).