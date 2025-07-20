SDS pred potpunim rasulom: Oponenti Miličevića prave novi pokret, zvali Trivić i Radojičića u njega?

Kriza u SDS nastala nedavnim podnošenjem neopozive ostavke predsjednika te stranke Milana Miličevića na sve partijske funkcije, prijeti da izraste u veliki raskol i cijepanje SDS na dva dijela.

Kako za Srpskainfo otkrivaju odlično obaviješteni izvori, stranačka struja u SDS-u, koja je tražila Miličevićevu smjenu, ovih dana užurbano radi na formiranju nekog novog „opozicionog pokreta“, u kome bi, osim nezadovoljnih članova i funkcionera SDS, mjesto trebalo da zauzmu i ostali istaknuti opozicionari u Republici Srpskoj.

– Osim onih koji su tražili Miličevićevu smjenu na nedavnoj sjednici Skupštine SDS-a, zamišljeno je da u novi politički pokret uđu i lideri nekih drugih opoziciozionih stranaka. Između ostalog, predvodnici „pobune“ protiv Miličevića zvali su predsjednicu Narodnog fronta Jelenu Trivić da se pridruži toj ideji, a isti poziv poslat je i na adresu lidera Nezavisnog pokreta „Svojim putem“, Igoru Radojičiću – tvrde naši sagovornici.

Međutim, kako navode izvori Srpskeinfo, Radojičić je „pobunjenicima“ u SDS odgovorio da se trenutno nalazi na odmoru i da o tome ne želi da razgovara prije kraja jula, dok je Jelena Trivić, prema njihovim tvrdnjama, odbacila ponudu da pristupi nekom novom „pokretu“.