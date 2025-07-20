I dalje velike gužve na izlazu iz BiH na nekoliko graničnih prijelaza

Na graničnim prijelazima: Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Gradiška, Orašje, Zupci i Osoje duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase. Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

Visoke dnevne temperature mogu utjecati na koncentraciju vozača, ali i ostalih učesnika u saobraćaju. Savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Povećan je broj biciklista, motociklista kao i korisnika električnih romobila na cestama. Sezona je godišnjih odmora tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a naročito na pravcima prema jugu. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa, saopćeno je iz BIHAMK-a.