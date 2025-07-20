Profesor Vedran Zubić za "Avaz" o sportskim sukobima: (Ne)kultura sporta

Prije nekoliko noći stanovnike Dobrinje, naselja na jugozapadu Sarajeva, uznemirio je fizički obračun dviju skupina omladinaca, koji je okarakteriziran kao „sukob navijačkih skupina“. U incidentu su korištene i baklje kao neki oblik „vatrenog oružja“, a razni zvukovi koji su se čuli su asocirali i na druge oblike istog. Ono što je dobro da nema, makar u zdravstvenoj evidenciji, ozlijeđenih „navijača“. Sekundarno se saznalo da je određeni dio pripadnika sukobljenih strana maloljetan, a to daje još goru sliku ovom nemilom događaju.

Sport, osim što predstavlja psiho-fizičku aktivnost, tjelovježbu te razvoj natjecateljskog duha, u svojoj osnovi ima za cilj razvoj poštovanja prema protivniku i sticanje novih prijateljstava. On je sastavni dio društvenih potreba pojedinca te sredstvo razumijevanja i saradnje među ljudima. Olimpijade u drevnoj Grčkoj su, osim nadmetanja pojedinaca, služile i za uspostavljenje mira među ljudima, plemenima i narodima. Upravo iz tog razloga, osim što je tragično, veoma je čudno da se podrška drugačijim sportskim kolektivima ogleda kroz sukobe s onima koji vole drugu boju dresova.

Navijačka kultura

Huliganstvo na sportskim tribinama, kao i izvan stadiona i dvorana, nije „izmišljotina“ ovdašnjeg geografskog prostora. Sam pojam „huligan“ potječe od prezimena jedne irske porodice, a označava one koji se devijantno ponašaju. Prvobitno se izraz odnosio na ulične bande, ali danas dominira u komparaciji s onim navijačkim skupinama koje se „devijantno ponašaju“. Teško je reći kada se javljaju huligani na sportskim terenima, ali ih treba jasno distancirati od pravih navijača koji bodre svoj klub. Za razliku od onih koji podržavaju klub, navijaju, vole grb i boje svog tima, huligani svoju „ljubav“ uglavnom vezuju kroz mržnje prema potencijalnom suparniku. Često se tu ne radi samo o sukobu zbog klupskih boja nego je potencijalna mržnja duboko ukorijenjena iz sasvim drugačijih razloga koji nemaju direktnu vezu sa sportom. Dokazivanje ljubavi „prema svom“ tako što se „mrzi drugi“ jeste poseban negativni psiho-stadij koji se često sreće u ovdašnjem društvu!

Većina ljubitelja sporta će se saglasiti da je anglosaksonska navijačka kultura osnovni krivac za dolazak huligana na sportske tribine. Prije pola stoljeća su navijači brojnih klubova na otoku počeli dominirati s neprihvatljivim ponašanjem. Industrijska Britanija, prepuna problema ekonomske recesije, u svakom aspektu društva činila je sve da pokaže svoje nezadovoljstvo i neposluh. Nekada je to bilo kroz muziku punk pokreta, a nerijetko i kroz sukobe navijača koji prerastaju u huliganizam. Osamdesetih godina je često dolazilo do brojnih tragedija, koje su na ovaj ili onaj način, izazvani navijačkim neredima. Najveće su one u Bredfordu 1985. godine kada je poginulo 56 navijača, a 29. maja te godine će se desiti tragedija na Hejselu. Danas je nezamislivo da se u finalu Lige prvaka dogodi da na stadionu jedni navijači kamenjem gađaju druge. Upravo se to desilo, te su navijači Juventusa počeli bježati. Zid na stadionu se zbog mase navijača srušio i ubio 39 ljudi, a 14 navijača Liverpula je osuđeno zbog ubistva iz nehata.

Iako su klubovi u Engleskoj kažnjeni neigranjem u Evropi te uprkos činjenici da je premijerka Margaret Tačer (Thatcher) zakonima „smirila“ huligane, ova se kultura brzo prenosila i na kopneni dio Evrope. Navijačkim rekvizitima u obliku kapa i šalova dodaju se „bengalke“ i druga pirotehnika, a navijači postaju sve agresivniji. Ova pojava nije zaobišla ni navijače na Balkanu, a ovome svakako treba dodati i brojne političke i ekonomske probleme koji se javljaju u bivšoj državi. Sportski tereni, posebno oni nogometni, postaju mjesto za upućivanje brojnih „političkih poruka“, a međunacionalne tenzije upravo tu i dominiraju. Jasno je da je sve imalo malo veze sa sportom, a mnogo više s drugim stvarima s kojima sport nema nijednu dodirnu tačku. Najpoznatija neodigrana utakmica je ona u Maksimiru između Dinama i Crvene Zvezde. Zbog sukoba navijača tekma je odgođena, a taj 13. maj 1990. godine će biti upamćen kao početak nekih drugih stvari – najmanji će problem biti što utakmica nije odigrana!

Često navijači imaju neki historijski ili politički „bekgraund“ kojim se ponose i koji od nekoga „brane“. Kada se pogledaju velike derbi utakmice, onda je jasno da je „šutanje lopte“ na zelenom terenu u potpuno drugom planu. Postoje klubovi koji su ponos neke etničke skupine u državi koju realno „ne vole“. Tako je Barselona ponos Katalonaca, a Atletik Bilbao Baskijaca. Ovi klubovi, osim želje za sportskim uspjehom, služe za promociju etnopolitičke ideje. Najpoznatiji je slučaj Seltika i Rendžersa koji predstavlja političko-vjerski sukob na najvišem nivou. Teško je naći državu u kojoj se sukobi ovog tipa ne dešavaju – a najmanje se vodi računa o samoj kvaliteti sporta.

Nekada se može i postaviti pitanje čemu služe sportska nadmetanja? Ako su utakmice uzrok problema, šta je onda njihov cilj? Na našu veliku žalost ni ovdašnji prostor nije ostao imun na sve pojave koje se dešavaju. Dovoljno je pogledati „preko Drine“ pa vidjeti kakvi su sukobi između navijača Partizana i Crvene Zvezde. Ako znate historiju i heraldiku, nije teško zaključiti da se radi o klubovima iste političke poruke. Ovdje se desila krajnja nebuloza – desničarski huligani navijaju za klubove ljevičarskih naziva! Tako za tim imena „Crvena Zvezda“ otvoreno navija skupina „Četnici – sever“. Evidentno da su se neki časovi historije promašili.

Otvoren je sukob i kod zapadnih susjeda. Animozitet Zagreba i Splita se najviše vidi kroz sukobe navijača iz tih gradova. Posljednje gostovanje Dinama je u Splitu više izgledalo kao da se snima nastavak filma „300“, a ne da se radi o sportskoj manifestaciji u kojoj bi ljubitelji nogometa trebali uživati. Posebna priča je u Bosni i Hercegovini u kojoj se animozitet razvija na osnovu različitih stvari. Često se može pročitati o „navijačkim neredima“ u Mostaru, a zadnji takav se desio prije 15 dana. Sukobi se odavno dešavaju i kada nema utakmica pa čak i kad je pauza u prvenstvu. Ovdje se ne može govoriti o afektu koji se dešava zbog samog, npr., rezultata – ovdje se radi o planiranim i smišljenim obračunima. Posebno dominiraju tenzije kada se susreću klubovi iz različitih entiteta. Sukob navijača Borca iz Banje Luke i navijača sarajevskih klubova je stalna kategorija.

Ogledalo zajednice

Najpoznatiji sukob, koji se završio smrtnim ishodom, desio se u Širokom Brijegu prije 16 godina. Tada je život izgubio navijač Sarajeva, a slučaj daleko prevazišao sportska nadmetanja. I danas se često čuju skandiranja „Istina za Vedrana“, a to je ime ubijenog navijača kluba iz glavnog grada. Kada se sagledaju činjenice, nogometni tereni su samo ogledalo društvene zajednice. Apsolutni nedostatak kompromisa i empatije, kao i navijačko-sportske kulture, veoma često dovodi do sukoba s nesagledivim posljedicama. Huligani i sport sigurno nisu kompatibilne kategorije!

Teško je pronaći osnovne razloge obračuna i sukoba između navijača Željezničara i Sarajeva. Stariji ljubitelji „najvažnije sporedne stvari na svijetu“ često pričaju kako su se međusobno „prepucavali“ i smišljali razne „pasjaluke“ navijačima suparnika, ali se ne pamte ovakve stvari u glavnom gradu. Prije nekoliko dana je, pred ženom i djetetom, pretučen čovjek jer je nosio dres Željezničara. Trebamo se dobro zapitati u kojoj fazi se nalazi društvo ako reagira na taj način. Svima je jasno da se ovdje ne radi o drugim bojama dresova nego o ozbiljnoj devijaciji koju pokazuju određene skupine navijača.

Evidentno je da se, posebno s mlađim navijačima, mora raditi na poseban način. Nekada je adolescentima mnogo veći uzor kapiten njihove sportske ekipe nego roditelj. Često i škole nemaju adekvatan odgovor kada se radi o devijantnom ponašanju ovih „usijanih glava“. Problem leži u činjenici da većina ne shvata da je ono što rade, odnosno napadaju ljude koji navijaju za drugi klub, iznimno pogrešno. Huligani često svojim djelovanjem postaju „veći“ u očima drugih navijača. Čak se i na mrežama u komentarima može pročitati „podrška“ ovoj ili onoj skupini samo jer podržavaju isti klub kao i „komentator“. Fascinantno je koliko se u tim trenucima izgubi kritičko razmišljanje – djeca se međusobno obračunavaju! Klubovi imaju ogromne finansijske štete zbog određene skupine „navijača“.

Kao i uvijek, osnova rješavanja problema je edukacija. U pedagoško-psihološki rad, osim onih koji „strukom“ istom pripadaju, treba uključiti i same igrače klubova. Vjerovatno bi njihov primjer i djelovanje smanjili devijantna ponašanja. Naravno, uvijek se može uzeti i prepisati zakon koji bi smanjio izgrede na stadionima, ali se problemi prenose daleko od sportskih borilišta. Ovakvi sukobi su odavno izašli iz okvira kontrole, a isti uvijek neminovno dovode do tragičnih posljedica. Kada se govori o sukobima u Sarajevu, onda se zaista može reći „vidjela žaba da se konji potkivaju pa i ona digla noge“.

Rastući problem

S obzirom na činjenicu da se obračuni mogu desiti uvijek i svugdje, jasno je da se slučajni prolaznici mogu naći u ozbiljnom problemu. Ljudi su počeli izbjegavati stadione zbog divljanja huligana, a sada su se isti prenijeli u njihova naselja i dvorišta. Neka nasumice bačena baklja može izazvati katastrofalne posljedice – od materijalne štete do ozbiljnih ozljeda. Društvo mora ozbiljno razmisliti o rastućem problemu, a kada se desi tragedija, onda je kasno za sve!

Omladina koju odgaja nezdrava društvena zajednica, koja nema razvoj empatije i pozitivnih emocija, nalazi se u ozbiljnom problemu. Možda je dovoljno vidjeti koje osobe su uzori toj djeci i omladini da nam neke stvari budu mnogo jasnije. Sigurno nije dobro da omladina svoj „višak energije“ usmjerava ka sukobu s potencijalnim protivnikom, a realno se ne vide planovi u društvu i edukaciji da bi se to promijenilo. Osim što huligani svojim ponašanjem tjeraju pristojne navijače s tribina, najveće pitanje je da li se čeka neka žrtva pa da se počne pričati o ovom veoma ozbiljnom problemu šire zajednice!

Jedan ljudski život vrijedi više nego sve utakmice na Planeti!

Emocije i psihologija mase

U historiji je čak poznat i jedan rat koji nosi pridjev „nogometni“. Nakon baraž utakmice između Hondurasa i Salvadora, 1969. godine, uslijedio je vojni sukob koji je odnio blizu 2000 života. Sukob huligana je samo posljedica političkih problema koji su tada imale ove dvije države u Centralnoj Americi. Ne treba zanemariti utjecaj emocija navijača, kao i psihologiju mase, kada se radi o ovim stvarima. Upravo iz ovog razloga se čini da se nekada navijači svjesno pretvaraju u huligane zbog nekih političkih ili drugih interesa.