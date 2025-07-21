Stanje na putevima: Očekuje se pojačan promet vozila na glavnim saobraćajnicama

Početak radne sedmice donosi pojačanu frekvenciju saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a naročito na glavnim saobraćajnicama i prilazima gradovima.

Također, sezona godišnjih odmora i putovanja može dodatno stvoriti gužve na magistralnim putevima koji iz unutrašnjosti, vode ka jugu i sjeveru naše zemlje.

- S obzirom na visoke temperature koje dodatno otežavaju uslove vožnje, preporučujemo češće pauze tokom putovanja. Savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa - poručuju iz BIHAMK-a.

Česte izmjene

Na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Doljani, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominju i to to da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Jablanica-Prozor.

Aktivna klizišta

Podsjećamo, da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati)