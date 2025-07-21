Zenički rudari danas dolaze pred Vladu FBiH: Odnos vlasti neodgovoran

RMU Zenica je u procesu gašenja, ali još uvijek bez konkretnih koraka u vezi zatvaranja jama

Traže poštivanje Kolektivnog ugovora. Avaz

E. A.

21.7.2025

Zenički rudari za danas u 11 sati zakazali su proteste ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

U najavi protesta su saopćili da će ispred Vlade FBiH ostati do ispunjenja zahtjeva. Očekuje se da u Sarajevo dođe više od 500 rudara.

Zenički rudari prije nekoliko dana okupili su se pred upravom Rudnika mrkog uglja u Zenici što je bio samo prvi korak ka organizaciji štrajka/protesta pred zgradom Vlade FBiH, a već tada su tražili isplatu plata te penzionisanje rudara koji su još prošle godine stekli sve uvjete za penziju.

Ističu da prije svega traže poštivanje Kolektivnog ugovora, isplata plata radnicima za maj i juni te ispunjavanje obaveza prema radnicima koji su tokom 2024. godine stekli uslove za penzionisanje.

Smatraju i da je aktuelni odnos vlasti prema rudnicima u Federaciji neodgovoran, nehuman i ponižavajući za ljude koji su decenijama svojim radom doprinosili energijskom sistemu zemlje.

RMU Zenica je u procesu gašenja, ali još uvijek bez konkretnih koraka u vezi zatvaranja jama, isplate otpremnina radnicima i penzionisanja.

