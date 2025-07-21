Piloti izveli niz taktičkih manevara i vježbi iznad baze

Demonstracijski letovi rumunske avijacijske jedinice EUFOR-a u čast Dana zrakoplovstva.

U bazi Butmir jučer su održani impresivni demonstracijski letovi rumunske avijacijske jedinice EUFOR-a, organizirani povodom Dana rumunskog zrakoplovstva i ratnog zrakoplovstva.

Tokom događaja, piloti su izveli niz taktičkih manevara i vježbi iznad baze, prikazujući visok nivo obučenosti, koordinacije i tehničke spremnosti.

Dinamične vježbe bile su i jasan podsjetnik na ključnu ulogu koju avijacija EUFOR-a ima u osiguravanju podrške i pomoći građanima Bosne i Hercegovine u vanrednim i kriznim situacijama.

- Naši helikopteri su uvijek spremni za misiju i prilagođeni su za djelovanje i u najizazovnijim uslovima. Današnji letovi simbol su naše predanosti, partnerstva i spremnosti da djelujemo kad god je to potrebno - poručili su iz EUFOR-a.

Iz komande EUFOR-a poručeno je da su ponosni što rumunski kontingent služi rame uz rame sa drugim međunarodnim snagama u BiH, doprinoseći stabilnosti i sigurnosti u zemlji.

Svim pripadnicima rumunskih zračnih snaga upućene su čestitke povodom Dana avijacije i ratnog zrakoplovstva.