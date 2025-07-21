Profesor Nedžad Korajlić za "Dnevni avaz": Ozbiljno razmotriti zabranu pušenja u vožnji

U najtoplijem periodu u godini požari na automobilima na bh. cestama postaju sve učestalija pojava, a tragedije se obično izbjegnu u posljednjem trenutku. Dok se uzroci najčešće pripisuju neispravnim instalacijama ili drugim kvarovima na vozilima, stručnjak iz oblasti sigurnosti, profesor Nedžad Korajlić ukazuje na mogućnost koju u ovakvim slučajevima zaboravljamo.

- Želim skrenuti pažnju na jedan ozbiljan i, nažalost, vrlo čest problem na našim cestama koji može imati kobne posljedice - bacanje opušaka iz vozila tokom vožnje. Naime, brojni vozači puše u vožnji i nerijetko izbacuju užarene opuške direktno na kolovoz. Kada takav opušak dospije pod točak drugog vozila, često ga "uzmu" šare gume i odbace prema motoru koji može biti prekriven uljem ili gorivom – benzinom ili naftom. U tim slučajevima lako dolazi do zapaljenja motora i izbijanja požara tokom vožnje - kazao nam je profesor Korajlić.

Upozorava da ovakvi postupci, osim što ugrožavaju sigurnost samih vozača i putnika, mogu uzrokovati i požare u prirodi.

- Naprimjer, guma može pokupiti opušak s asfalta i baciti ga u suhu njivu, polje ili šumu, ili pak vozači sami bacaju opuške kroz prozor i time direktno izazivaju požare. Smatram da bi trebalo ozbiljno razmotriti zakonsku zabranu pušenja u vožnji, te posebno sankcionisati bacanje opušaka iz motornih vozila – i prekršajno i krivično - ističe profesor Nedžad Korajlić.