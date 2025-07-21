ISPUNJENA MISIJA

Udruženje žrtava i svjedoka genocida: Na današnji dan uhapšen ratni zločinac Radovan Karadžić, skrivao se po Srbiji više od 10 godina

Nije mu pomogla ni promjena imena, niti ogromna zaštita koju je uživao

Radovan Karadžić. AP Photo/Peter Dejong, Pool, File

E. A.

21.7.2025

Udruženje žrtava i svjedoka genocida podsjeća u saopćenju za javnost da je prije 17 godina, 21. jula 2008. godine, uhapšen Radovan Karadžić.

Ističu da se više od deset godina skrivao po Srbiji i izmišljao razne načine kako da izbjegne pravdu. Nije mu pomogla ni promjena imena, niti ogromna zaštita koju je uživao.

- Haški Tribunal je ispunio svoju misiju. Radovan Karadžić je uhapšen i procesuiran. Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za najteže zločine koje poznaje međunarodno pravo. Danas služi kaznu u Velikoj Britaniji - navode iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

# HAŠKI SUD
# RADOVAN KARADŽIĆ
