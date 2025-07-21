Udruženje žrtava i svjedoka genocida: Na današnji dan uhapšen ratni zločinac Radovan Karadžić, skrivao se po Srbiji više od 10 godina

Udruženje žrtava i svjedoka genocida podsjeća u saopćenju za javnost da je prije 17 godina, 21. jula 2008. godine, uhapšen Radovan Karadžić.

Ističu da se više od deset godina skrivao po Srbiji i izmišljao razne načine kako da izbjegne pravdu. Nije mu pomogla ni promjena imena, niti ogromna zaštita koju je uživao.

- Haški Tribunal je ispunio svoju misiju. Radovan Karadžić je uhapšen i procesuiran. Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za najteže zločine koje poznaje međunarodno pravo. Danas služi kaznu u Velikoj Britaniji - navode iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.