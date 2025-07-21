Dobra godina za žitarice u USK, kukuruz podbacio zbog suše

Ovogodišnja proizvodnja pšenice, ječma i tritikale na području Unsko-sanskog kantona pokazuje zadovoljavajuće rezultate - potvrdio je u izjavi za Fenu, na osnovu informacija s terena i razgovora s većim proizvođačima, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tog kantona Edvin Alijanović.

Agrotehničke mjere

Kako navodi, proizvođači koji su dosljedno primjenjivali agrotehničke mjere tokom cijele godine mogu biti zadovoljni ostvarenim prinosima, koji se kreću između 3 i 3,5 tona po hektaru.

- Uprkos vremenskim neprilikama tokom vegetacione sezone, prinosi žitarica su dobri, a proizvođači s terena izražavaju realno zadovoljstvo postignutim rezultatima - kazao je Alijanović.

Rentabilnosti proizvodnje

S druge strane, situacija sa kukuruzom nije tako optimistična. Zbog nedostatka vlage u ključnim fazama razvoja, došlo je do smanjenja visine stabljike, što će direktno uticati na manji prinos zelene mase, ali i zrna. Time je dovedena u pitanje kvaliteta i kvantiteta silaže, kao i ukupna rentabilnost proizvodnje.

- Poljoprivrednici koji uzgajaju kukuruz generalno su nezadovoljni. Očekivani prinosi su oko 5 do 6 tona po hektaru, ali konačni rezultati će uveliko zavisiti od mikrolokacije usjeva i nivoa agrotehničkih ulaganja, ističe Alijanović.

Pravovremena reakcija

Dodaje da Ministarstvo ostaje u stalnom kontaktu s proizvođačima kako bi se pravovremeno reagiralo na sve izazove u sektoru i pokušale ublažiti posljedice nepovoljnih vremenskih uslova, naročito u kontekstu sušnih perioda.