Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RENTABILNOST PROIZVODNJE

Dobra godina za žitarice u USK, kukuruz podbacio zbog suše

Zbog nedostatka vlage u ključnim fazama razvoja, došlo je do smanjenja visine stabljike

Proizvođači koji su dosljedno primjenjivali agrotehničke mjere tokom cijele godine mogu biti zadovoljni ostvarenim prinosima, koji se kreću između 3 i 3,5 tona po hektaru. platforma X

FENA

21.7.2025

Ovogodišnja proizvodnja pšenice, ječma i tritikale na području Unsko-sanskog kantona pokazuje zadovoljavajuće rezultate - potvrdio je u izjavi za Fenu, na osnovu informacija s terena i razgovora s većim proizvođačima, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tog kantona Edvin Alijanović.

Agrotehničke mjere

Kako navodi, proizvođači koji su dosljedno primjenjivali agrotehničke mjere tokom cijele godine mogu biti zadovoljni ostvarenim prinosima, koji se kreću između 3 i 3,5 tona po hektaru.

- Uprkos vremenskim neprilikama tokom vegetacione sezone, prinosi žitarica su dobri, a proizvođači s terena izražavaju realno zadovoljstvo postignutim rezultatima - kazao je Alijanović.

Rentabilnosti proizvodnje

S druge strane, situacija sa kukuruzom nije tako optimistična. Zbog nedostatka vlage u ključnim fazama razvoja, došlo je do smanjenja visine stabljike, što će direktno uticati na manji prinos zelene mase, ali i zrna. Time je dovedena u pitanje kvaliteta i kvantiteta silaže, kao i ukupna rentabilnost proizvodnje.

- Poljoprivrednici koji uzgajaju kukuruz generalno su nezadovoljni. Očekivani prinosi su oko 5 do 6 tona po hektaru, ali konačni rezultati će uveliko zavisiti od mikrolokacije usjeva i nivoa agrotehničkih ulaganja, ističe Alijanović.

Pravovremena reakcija

Dodaje da Ministarstvo ostaje u stalnom kontaktu s proizvođačima kako bi se pravovremeno reagiralo na sve izazove u sektoru i pokušale ublažiti posljedice nepovoljnih vremenskih uslova, naročito u kontekstu sušnih perioda.

# ŽITARICE
# UNSKO-SANSKI KANTON
# EDVIN ALIJANOVIĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.