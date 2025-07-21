Video / Dok traje protest rudara: Njihovi predstavnici ušli u zgradu Vlade FBiH da iznesu zahtjeve

Dok traje veliki protest rudara zeničkog rudnika ispred Vlade FBiH, njihovi predstavnici su ušli u zgradu kako bi s predstavnicima resornog Ministarstva pokušali postići dogovor.

Podsjećamo, više stotina zeničkih rudara, ali i onih iz drugih rudnika koji su stigli kao podrška došli su pred zgradu Vlade FBiH, a tom prilikom je blokiran i saobraćaj.

RMU Zenica se gasi, ali rudari još ništa ne znaju o zatvaranju jama, te o isplati otpremnina i penzija.

Zenički rudari prije nekoliko dana okupili su se pred upravom Rudnika mrkog uglja u Zenici čime su najavili proteste pred zgradom Vlade FBiH, a već tada su tražili isplatu plaća te penzionisanje rudara koji su još prošle godine stekli sve uvjete za penziju.

Ispred Vlade FBiH, kao podrška zeničkim rudarima, pristigli su i rudari iz drugih radnika širom BiH. Odmah po dolasku rudari su blokirali saobraćaj.

Smatraju i da je aktuelni odnos vlasti prema rudnicima u Federaciji neodgovoran, nehuman i ponižavajući za ljude koji su decenijama svojim radom doprinosili energijskom sistemu zemlje.

Ističu da prije svega traže poštivanje Kolektivnog ugovora, isplata plata radnicima za maj i juni te ispunjavanje obaveza prema radnicima koji su tokom 2024. godine stekli uslove za penzionisanje.

