Nastavljeno uklanjanje ruševina: Još jedan opasan objekat srušen u Sarajevu

Ruševni objekat smješten na adresi Hadži-Hajdareva 1, u sarajevskoj mjesnoj zajednici Mejtaš-Bjelave, uspješno je uklonjen zahvaljujući zajedničkim naporima radnika KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i Službe za inspekcijske poslove i komunalno redarstvo Općine Centar.

Prije početka radova, preduzete su sve potrebne mjere kako bi bila osigurana sigurnost građana i zaštita okolne imovine. Ovaj objekat predstavljao je opasnost po sigurnost građana i okolnu imovinu, zbog čega je Služba za inspekcijske poslove i komunalno redarstvo Općine Centar izdala nalog za njegovo uklanjanje.