Sarajevo ugostilo svjetske stručnjake: Otvorena prestižna ljetna škola mašinskog učenja

Više od 350 učesnika iz preko 50 zemalja svijeta stiglo je u Sarajevo na otvaranje Istočnoevropske ljetne škole mašinskog učenja (EEML), koja se po prvi put održava u Bosni i Hercegovini.

Ovaj prestižni edukativni program okupio je vodeće svjetske stručnjake iz oblasti vještačke inteligencije i mašinskog učenja. Među njima su Sami Benđio ( Samy Bengio), direktor AI istraživanja u Appleu, Olden Hang (Alden Hung), član tima koji je prošle godine dobio Nobelovu nagradu, Vjorika Patreukan (Viorica Patreucan), osnivačica škole i uposlenica DeepMinda, te Hamza Merzić, uposlenik DeepMinda i ključna osoba zaslužna za dovođenje škole u BiH. Jedna od predavačica je i profesorica Senka Krivić sa Univerziteta u Sarajevu, prepoznata po uspjesima na internacionalnom nivou.

Budući lideri

Svečanom otvaranju prisustvovali su brojni gosti iz zemlje i svijeta, a pristutnima s eobratio i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić , koji je tom prilikom istakao značaj ovakvih događaja za razvoj nauke i mladih U Bosni i Hercegovini .

- Za BiH, zemlju bogatu talentovanim, obrazovanim i kreativnim mladim ljudima, ovo je prilika da kroz znanje, inovacije i saradnju uhvatimo korak s globalnim trendovima i izgradimo održivu, konkretnu budućnost. Ljetna škola poput ove ne služi samo prenošenju znanja, ona inspiriše i povezuje, otvara prostor za razvoj budućih lidera u oblasti tehnologije- istakao je Komšić.

On je učesnicima poželio srdačnu dobrodošlicu u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, te dodao kako bi trebali iskoristiti ovu jedinstvenu priliku da uče jedni od drugih, grade mostove prijateljstva i zajedno oblikuju budućnost u kojoj će znanje biti pokretačka snaga i alat za bolji život.

Harun Muhić, potpredsjednik Asocijacije za napredak nauke i tehnologije, naglasio je da su svi uključeni u organizaciju radili volonterski, želeći da doprinesu razvoju nauke u BiH:

- Ovo je veliki trenutak za nas. Uspjeli smo dovesti najbolje predavače iz svijeta, a od skoro 1.000 prijava, primili smo 200 najkvalitetnijih učesnika. Cijeli svijet je danas u Sarajevu- rekao je Muhić.

Šestodnevni program

Profesorica Senka Krivić istakla je važnost činjenice da se ovakva škola održava U BiH, te da je od ukupnog broja učesnika čak 15 posto iz naše zemlje.

- Naši studenti dobili su priliku da uče od najboljih u svijetu. Ovo iskustvo nosi ogroman potencijal za razvoj domaćih stručnjaka- poručila je Krivić, dodajući da je bilo rekordnih 991 prijava za učešće u ljetnoj školi.

Šestodnevni program uključuje predavanja, praktične vježbe i radionice fokusirane na najnovija dostignuća u oblasti vještačke inteligencije. Cilj škole je osnažiti mlade istraživače, promovisati naučnu saradnju i pozicionirati BiH kao centar znanja i inovacija.