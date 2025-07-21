Rudari ispred zgrade Vlade FBiH: Jel treba neka porodica da se ubije da bi se oni sažalili prema rudarima

Onaj ko je ubio i opljačkao ima bolja prava od nas

Piše: Sajra Buljugija

21.7.2025

Više stotina rudara zeničkog rudnika i brojni rudari iz drugih rudnika pojavili su se danas ispred zgrade Vlade FBiH, kako bi iskazali nezadovoljstvo svojim statusom.

- Onaj ko je ubio i opljačkao ima bolja prava od nas. Jel treba neka porodica da se ubije da bi se oni sažalili prema rudarima - rekao je jedan rudar.

Drugi rudar je kazao da su njihovi zahtjevi poznati, a to su: odnos vlasti prema načinu zatvaranja zeničkog rudnika, uplata doprinosa i redovn isplata plaća, poboljšanje uslova rada i zaštite na radu.

Nisu optimistični da će doći do rješenja problema i poručuju da su htjeli da riješe problem, ne bi dopustili da se se stotine rudara okupe pred zgradom Vlade FBiH, nego bi to ranije završili.

