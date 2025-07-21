Čović: Protiv smo bilo kakvog nametanja, za transparentne smo izbore, ali nam je prioritet da se donesu izmjene koje smo tražili

Predsjednik HDZ-a BiH nakon sjednice Predsjedništva kazao je da je protiv bilo kakvog nametanja visokog predstavnika te poručio da što prije ode visoki predstavnika prije ćemo postati autonomni.

- Onda ćemo izgubiti alibi u donošenju odluka, da to neko radi umjesto nas. Tada ćemo sjesti i dogovarati. Što se tiče Izbornog zakona, on je potreban zbog BiH, možda i najmanje zbog hrvatskog naroda. Izborni zakon trebaju primijeniti oni koji svojataju BiH, koji su najbrojniji narod. Oni trebaju spriječiti da u ime hrvatskog naroda nekog biraju u Predsjedništvu ili Domu naroda. I naši susjedi imaju euroatlantsku ambiciju, prvi susjed je član NATO saveza, drugi jednako tako. Ne treba ništa nametati visoki predstavnik, hrvatski narod će se izboriti za svoje legitimno predstavljanje u skladu s Ustavom BiH. Puno ćete čuti natpisa da je za nešto kriva jedna persona ili politika vezano za sredstva EU. Jedini koji rade na tom procesu su upravo predstavnici politika koje predvodi HDZ, meni to ne smeta. I u predmetu Kovačeviću smo krivi mi, jer tobože imamo toliko snažan utjecaj u Evropskom sudu za ljudska prava da se po nama donose odluke - kazao je Čović.

Istakao je da se na taj način želi prebaciti odgovornost na predstavnike hrvatskog naroda. Dodaje da se u isto vrijeme dešavaju incidenti na Pješčari.

- Pokušavaju te snage koje su izgubile sve, a njihova gubitnička pozicija se ne smije prenijeti na teren. Pozvali smo sve da razborito odgovaraju na takve izazove. BiH je naša domovina. Institucije trebaju uraditi sve što je u njihovoj nadležnosti, nećemo mi dodatno dizati temperaturu - rekao je Čović.

Na pitanje da li postoji krivac za Plan rasta, Čović je kazao da nije izgubljeno samo stotinu miliona, nego su kroz prethodne godine izgubljene milijarde.

- Da smo se priključili evropskim projektima, radilo bi se o milijardima. Mi govorimo o prvih 100 miliona, neko jedva čeka da skloni jedan postotak i dadne ga nekom drugom. Ne znamo cijeniti vrijednosti ovog prostora, zato sam pozvao politike koje griješe, ne visokog predstavnika, on radi šta radi, nego politike koje predstavljaju da vole BiH. Svi koji su nas mjesecima uvjeravali da mehanizam koordinacije treba poštivati do kraja, sada govore da treba od njega odustati, da je to složen proces. Vidite koja politika stoji iza toga, vidite kako se tu mešetari da bi od toga napravio što ružnije stanje. Vlast može funkcionirati. Hvala Krišto na nevjerovatnim naporima da uopšte održava sjednice u ovom nadmudrivanju, jer na sjednici morate imati glas i Heleza i Košarca. Bez tih glasova niti jedna odluka ne može proći. Da ne bi bilo novih 10 posto koji se skidaju, moramo što prije završiti ovaj proces, jer je on pripremljen, predstavljen međunarodnoj zajednici, a onda su oni potrčali da kažu da nije usaglašen u par elemenata. Naravno, da se mora usaglasiti i na mehanizmu koordinacije, ali moraju razumijeti da za to on i služi da se sjedi i dogovara, a ne da pozivamo visokog predstavnika da za nas donese odluke - kazao je Čović.

Istakao je da HDZ-u BiH trebaju krajnje transparentni i pravedni izbori.

- Moj i vaš glas da bi na kraju bio jednako vremena. Ima jako puno pristupa za to. Da li je trebalo izdvojiti 100 miliona za opremu, zašto je nema negdje drugo, da li toliko vrijedi, neka to rade eksperti, mi nećemo ulaziti u to. Mi ćemo dati svoje predstavnike ispred HDZ-a, koji će dati predstavnike CIK-u, šta god da mislili o njima, kako bi osigurali da ne bude zloupotreba. Svi elementi koji će osigurati čistoću na izborima, mi ćemo ih podržati. Za nas je što se tiče Izbornog zakona broj jedan ono što smo predlagali i to ćemo staviti na glasasnje kada dobijemo adekvatnu većinu - zaključio je.