U Vladi FBiH postignut dogovor: Isplata plaća zeničkim rudarima do kraja sedmice

Predsjednik Sindikata radnika rudnika FBiH, Sinan Husić, izjavio je da je dogovoreno da će do kraja sedmice biti isplaćene zaostale plaće za maj, a ubrzo nakon toga i za juni.

– Na težak način došli smo do rješenja koje će omogućiti isplatu plata za rudare RMU Zenica. U narednim danima bit će obezbijeđena i sredstva za juni, a cijeli proces će se provoditi uz koordinaciju Elektroprivrede BiH i Sindikata – istakao je Husić.

Postignut je i dogovor da se do sredine avgusta identifikuja 22 radnika i dva dodatna koja su do početka 2025. godine ispunjavala uslove za penziju, kako bi se riješio njihov status. Husić je poručio da neće pristati na zatvaranje rudnika dok se ne izmire obaveze prema rudarima.

- Povratka unazad nema. Proces mora biti priveden kraju. Protest će biti okončan nakon što rudari budu informisani o zaključcima današnjeg sastanka – istakao je Husić.