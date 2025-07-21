Sve spremno za 51. Una regatu, očekuje se više od 1.000 učesnika na rijeci Uni

Sve je spremno za 51. internacionalnu turističku Una regatu, jednu od najpoznatijih i najstarijih u Bosni i Hercegovini - potvrđeno je danas na konferenciji za medije u organizaciji Javnog preduzeća Nacionalni park "Una"

Ovogodišnja regata zvanično će trajati od 23. do 26. jula, ali će biti otvorena dan ranije, 22. jula, revijalnom kajakaškom etapom od izvora rijeke Une u Donjoj Suvaji (Republika Hrvatska) do mjesta Begluci u Bosni i Hercegovini. Ova etapa organizirana je u znak podrške borbi protiv izgradnje mini hidroelektrane na Uni – inicijativi koju su prošle godine pokrenuli mještani Donje Suvaje i ekološki aktivisti.

Pauza u Miostrahu

Svečano otvaranje regate planirano je za srijedu, 23. jula u kampu Lučica u Martinbrodu, uz bogat muzičko-zabavni program.

Prva zvanična etapa startat će u četvrtak, 24. jula, kada će učesnici veslati od Martinbroda do Štrbačkog buka. Najuzbudljivija etapa slijedi u petak, 25. jula, na relaciji Štrbački buk – Bihać, gdje će učesnike dočekati brojni građani i gosti, a večernji program na Gradskoj otoci u Bihaću bit će upotpunjen nastupom popularnog izvođača Halida Bešlića.

Završna etapa regate, 26. jula vodi od Bihaća do Bosanske Krupe. Novitet u programu je pauza u cazinskom naselju Miostrah, gdje će biti upriličeno takmičenje u skokovima, muzički program i dolazak turističkog voza koji će povezivati Bihać i Bosansku Krupu.

Una regata će se ove godine voziti kroz tri grada Unsko-sanskog kantona – Bihać, Cazin i Bosansku Krupu. Grad Cazin se po prvi put pridružio suorganizatorima ove manifestacije.

Organizaciju i ovogodišnje regate pomogli su Federalna vlada, Vlada Unsko-sanskog kantona, te gradovi Bihać, Cazin i Bosanska Krupa.

Prirodne ljepote

– Smatram da centralno mjesto u cjelogodišnjem turističkom kalendaru u Unsko-sanskom kantonu, pa možda i šire, s razlogom zauzima Una regata. Vlada Unsko-sanskog kantona sa zadovoljstvom podržava ovu unsku karavanu, te brojne prateće sadržaje. Mislim da ćemo zaista uživati, eto ove godine od izvorišta Une, pa sve do Bosanske Krupe – izjavio je kantonalni ministar privrede Armin Kardašević.

Alen Zulić, vršilac dužnosti direktora JP Nacionalni park "Una" i ministar Kardašević saglasni su da se i ove godine očekuje više od 1.000 učesnika te da će Una regata još jednom potvrditi svoj status jednog od najznačajnijih turističko-sportskih događaja u Bosni i Hercegovini.

– Cilj regate nije samo adrenalinska avantura na jednoj od najljepših evropskih rijeka, već i promocija prirodnih ljepota Unsko-sanskog kantona i važnosti očuvanja rijeke Une – poručeno je s današnje pres-konferencije.