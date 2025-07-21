Čović o dvije Trojke: Ova u RS faktički i ne postoji više politički, a sa sarajevskom je skoro nikakva komunikacija na nivou BiH

Predsjednik HDZ BiH rekao je da ostaje u vlasti sa onima s kojima je dogovorio sporazume prije dvije godine.

- Nemate više mogućnosti praviti neke preinake oko tih političkih procesa. Evo vidite taj jedan dio političkog spektra iz Republike Srpske kako završava u posljednje vrijeme. Ja to ne želim otežavati ljudima, jer mislim da u svakoj od stranaka imate ozbiljne probleme. To smo prepoznali na vrijeme i zato smo stali oko toga, jer smo shvatili da to što dogovaramo danas za stolom, svi oni koji su dio tog procesa misle malo drugačije. Pa smo rekli da se mora znati ko donosi odluke i kada se nešto dogovorimo da to možete provesti, morate biti i tu transparentni, ali politički odgovorni. Jer, partnerstvo je odgovornost, prije svega preuzimate kroz tu odgovornost. Ali, rekli smo partnerstvo, s druge strane, ne sputava tako da ima svako pravo na svoju lepršavost i političku, ali onda nemojte blizu nas, jer možemo napraviti sebi probleme. Toliko kao odgovor i ja mislim da te Trojke više i nema politički, ali da ne ulazim u političke odnosi unutar tih stranaka - rekao je Čović.

Što se tiče sarajevske Trojke, kako je naveo, HDZ BiH s njima radi u mjeri u kojoj je to mogu primarno na razini Federacije BiH.

- I tu smo dali maksimalno sebe, svoju političku energiju da Federacija normalno funkcionira i za sada uz malo problema uspijevamo otkloniti sve ono što nam je bila zapreka zadnjih godinu, dvije i nastavit ćemo tako do kraja iduće godine. Što se tiče istog tog sadržaja te Trojke na razini Bosne i Hercegovine, komunikacija je vrlo loša, skoro nikakva, a to se uostalom vidi kroz donošenje odluka većine - rekao je Čović.

Naglasio je činjenicu da HDZ BiH ima aranžman sa onima s kojima su se dogovorili prije dvije godine.

-Kakav god bio, nastavit ćemo ga do daljnjeg, jer ne vidim drugačije mogućnosti, a kampanja je svakako počela - dodao je on.