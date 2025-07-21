NEZADOVOLJNI RJEŠENJIMA

Rudari ogorčeni na svoje predstavnike: "Obećanja smo dobijali i ranije, hoćemo sistemsko rješenje, past će mrtva glava"

Optužili su sindikat da ne radi u njihovom interesu, da je kupljen i istakli da su spremni na dalju borbu, navodeći i prijeteće poruke

21.7.2025

Rudari iz Zenice, uz podršku kolega iz Breze i Kaknja, protestovali su ispred zgrade Vlade FBiH zbog kašnjenja plata za maj i juni te zbog neuvezanog radnog staža za one koji su stekli pravo na penziju. 

Nakon sastanka s predstavnicima Vlade, predsjednik Sindikata rudara Sinan Husić prenio je da je obećano da će plate biti isplaćene do kraja mjeseca, a staž uvezan za 22 radnika koji su uslove za penziju stekli ove godine.

Međutim, rudari su izrazili nezadovoljstvo, tvrdeći da su slična obećanja dobijali i ranije, ali bez konkretnih rezultata. Optužili su sindikat da ne radi u njihovom interesu, da je kupljen i istakli da su spremni na dalju borbu, navodeći i prijeteće poruke. Također su podsjetili da devet radnika koji su stekli pravo na penziju prošle godine i dalje čekaju rješenje. 

Vlada očekuje da rudnik Zenica sam obezbijedi sredstva za njih, dok bi za ostale pomogla Elektroprivreda BiH. Rudari traže trajno, sistemsko rješenje, a ne nova odgađanja.

