Čović odgovorio na pitanje "Avaza" da li ćemo do kraja septembra u Brisel poslati finalni dokument: Ako želimo-možemo

Lider HDZ-a BiH, Dragan Čović se osvrnuo i na to što je BiH ostala bez prvih 108,5 miliona eura iz Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, naglasivši da je BiH kroz proteklo vrijeme izgubila milijarde.

Na pitanje novinarke „Avaza“ vjeruje li da ćemo do 30. septembra u Brisel poslati finalni dokument Reformske agende iz Plana rasta, Čović je odgovorio:

- Krivog čovjeka pitate. On vam uvijek vjeruje. Da ne vjeruje, ne bi stajao ovdje. A, kako se ponašamo, nećemo mi to uraditi ni za 10 godina, ali moramo te stvari promijeniti, a da ih odmah možemo promijeniti-možemo. Znači, možemo s jednim sastankom, jer kada pogledate primjedbe koje se stavljaju u koje su prepreka, one su trivijalne, da to pojednostavim. Baš su trivijalne. Znači, ako želimo-možemo. Objektivno, predsjedateljica Vijeća ministara BiH drži to pod kontrolom, treba nam većina predstavnika i tu više nema opozicije i pozicije, zato sam maloprije rekao kako se mnogi pozivaju d a imaju većinu, a govore da su opozicija. Izvolite, ugradite tu svoju vrijednost u ovaj dokument i možemo ga završiti do kraja sedmog mjeseca, a ne do devetog - kazao je Čović.

Poručio je da svakako treba u to vjerovati, jer, kako je naglasio, Bosna i Hercegovina mora imati svoju šansu.