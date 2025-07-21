Zakazana hitna sjednica Predstavničkog doma PS BiH: Na dnevnom redu izmjene zakona o SIPA-i

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za utorak 29. juli, a početak je planiran u 11 sati.

Dnevni red ima tri tačke.

Prva tačka je razmatranje podataka o etničkoj zastupljenosti zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine – uzroci i posljedice neprovođenja Ustava i zakona BiH kojima je utvrđena proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama BiH.

Predlagači su poslanici Jasmin Emrić, Ermina Salkičević-Dizdarević, Elvisa Hodžić, Šemsudin Mehmedović i Aida Baručija.

Druga tačka dnevnog reda je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika. Predlagač je poslanik Jasmin Emrić.

Posljednja tačka dnevnog reda je davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2024. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.