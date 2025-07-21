Deformisana pruga usljed vrućine: Vozovi u RS-u saobraćaju usporeno

Željeznički saobraćaj je od poslijepodnevnih sati u privremenom prekidu na relacijama Banjaluka – Prijedor i Doboj – Petrovo Novo zbog deformacija pruge uzrokovanih ekstremnim vrućinama.

Ovu informaciju saopštile su Željeznice Republike Srpske.

Iz kompanije navode da je, nakon sanacije dijela pruge između Čelinca i Vrbanje, saobraćaj na dionici Banjaluka – Čelinac ponovo uspostavljen, ali da je brzina kretanja vozova smanjena. Ova mjera će ostati na snazi dok se ne stvore potrebni uslovi i ne stabilizuju vremenske prilike.

- Sve nadležne službe Željeznica Republike Srpske za održavanje pruga nalaze se na terenu i poduzimaju neophodne radove kako bi se što brže sanirale posljedice deformacije kolosijeka - navodi se u saopštenju.