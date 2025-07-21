Deformisana pruga usljed vrućine: Vozovi u RS-u saobraćaju usporeno

Željeznički saobraćaj je od poslijepodnevnih sati u privremenom prekidu na relacijama Banjaluka – Prijedor i Doboj – Petrovo Novo

Brzina kretanja vozova smanjena. Željeznice RS

M. Až.

21.7.2025

Željeznički saobraćaj je od poslijepodnevnih sati u privremenom prekidu na relacijama Banjaluka – Prijedor i Doboj – Petrovo Novo zbog deformacija pruge uzrokovanih ekstremnim vrućinama.

Ovu informaciju saopštile su Željeznice Republike Srpske.

Iz kompanije navode da je, nakon sanacije dijela pruge između Čelinca i Vrbanje, saobraćaj na dionici Banjaluka – Čelinac ponovo uspostavljen, ali da je brzina kretanja vozova smanjena. Ova mjera će ostati na snazi dok se ne stvore potrebni uslovi i ne stabilizuju vremenske prilike.

- Sve nadležne službe Željeznica Republike Srpske za održavanje pruga nalaze se na terenu i poduzimaju neophodne radove kako bi se što brže sanirale posljedice deformacije kolosijeka - navodi se u saopštenju.

# ŽELJEZNICE RS
# PRUGA
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.