Jurišić: Dodik od danas direktno odgovoran za sigurnost Durakovića i Musića

Zamjenica državnog ministra za izbjeglice i ljudska prava Duška Jurišić oglasila se nakon prijetnji koje je iznio Aleksandar Knjeginjić, a koje su bile upućene Bošnjacima, posebno potpredsjedniku Republike Srpske Ćamilu Durakoviću i njegovom savjetniku Sudbinu Musiću.

Knjeginjić je u javnoj objavi negirao genocid u Srebrenici, širio vjersku i nacionalnu mržnju koristeći uvredljive izraze, te pozvao da "svi Bošnjaci dožive sudbinu Ali-paše Rizvanbegovića", koji je, prema historijskim izvorima, ubijen ili se ubio nakon poniženja.

- Odgovornost za život, zdravlje i sigurnost Sudbina Musića i Ćamila Durakovića od danas direktno snosi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik - poručila je Jurišić.

Dodala je da je Knjeginjić, osuđeni ratni zločinac i jedan od inicijatora peticije za zabranu obilježavanja Dana bijelih traka, nakon izdržane kazne nastavio živjeti u Prijedoru. Jurišić navodi da njegova objava sadrži sve elemente krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

- Sadržaj, koji ne samo da treba biti uklonjen i onemogućena njegova distribucija, može se citirati samo u optužnici za krivično djelo iz člana 145. Krivičnog zakona BiH. Vojin Pavlović iz Bratunca, koji je osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora zbog istog djela jer je postavio transparent kojim veliča ratnog zločinca Ratka Mladića, početnik je u poređenju s onim što je objavio Knjeginjić. Tužilaštvo BiH ima još jedan razlog da reaguje. Sudbin Musić je već ranije prijavio Knjeginjića zbog govora mržnje, ali dežurni policajac Policijske uprave Prijedor nije ni sačinio zapisnik, a nema ni dokaza da je prijava proslijeđena nadležnom tužilaštvu - navela je Jurišić.

Ona tvrdi da je odgovornost Milorada Dodika jasna ne samo zato što je Duraković potpredsjednik Republike Srpske, a Musić njegov savjetnik, već i zbog Dodikovih političkih izjava.

- Predsjednik RS-a je odgovoran za njihovu sigurnost jer je prošle sedmice ponovo najavio otcjepljenje Republike Srpske i na taj način ugrozio pripadnike naroda koji jesu konstitutivni, ali su manjina u ovom entitetu. Opasnih budala ima previše, a vidimo da su i ratni zločinci na slobodi i spremni dovršiti posao koji su započeli 1992. godine - zaključila je Jurišić.