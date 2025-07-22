Prije 32 godine ispaljeno rekordnih 3777 granata na opkoljeno Sarajevo u jednom danu

Na današnji dan 1993. godine, ispaljeno je rekordnih 3777 granata na opkoljeno Sarajevo u jednom danu. Granate su napravile ogromnu štetu, a najveću štetu su pretrpjeli civilni, kulturni i vjerski objekti. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti, pa čak i bolnice. Za vrijeme opsade glavnog bosanskohercegovačkog grada, tokom agresije na RBiH (1992. – 1995.), prosječno je padalo 329 granata dnevno na Sarajevo.

U brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača i 250 tenkova JNA, koji su poslije dospjeli u ruke VRS. Cilj im je bio mučenje glađu i demoralizacija stanovništva na najokrutnije načine. Strašan primjer je masakr na otvorenoj tržnici Markale, kada su u februaru 1994. godine granate, ispaljene sa srpskih položaja na Špicastoj stijeni, pogodile masu ljudi i uzele život 68 Sarajlija. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 12.000 ljudi, među njima 1.500 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno.

Opsada Sarajeva trajala 1425 dana

Opsada Sarajeva, koja je počela zauzimanjem Sarajevskog aerodroma od JNA u noći sa 4. na 5. april 1992., nakon skoro četverogodišnje blokade, zvanično je završena 29. februara 1996. godine. Sa 1425 dana, koliko je trajala, opsada glavnog grada BiH jedna je od najdužih u historiji modernog ratovanja.

Nakon "berlinskog zračnog mosta", ovo je bio "najduži" zračni most u historiji svjetske avijacije. Za to vrijeme na Sarajevski aerodrom je sletjelo i s njega uzletjelo više od deset hiljada aviona koji su dopremali humanitarnu pomoć, snage UN-a i odvozili ranjene civile na liječenje. Sam zračni most, prema podacima UNHCR-a, nije bio dovoljan za dopremu hrane stanovništvu BiH. Ali, ako se o sigurnosti bilo čega moglo uopće govoriti, pokazao se kao najsigurniji. Devedeset posto pomoći Sarajevu stizalo je upravo zračnim putem.