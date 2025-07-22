Prije 32 godine ispaljeno rekordnih 3777 granata na opkoljeno Sarajevo u jednom danu

Na današnji dan 1993. godine, ispaljeno je rekordnih 3777 granata na opkoljeno Sarajevo u jednom danu. Granate su napravile ogromnu štetu, a najveću štetu su pretrpjeli civilni, kulturni i vjerski objekti. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti, pa čak i bolnice. Za vrijeme opsade glavnog bosanskohercegovačkog grada, tokom agresije na RBiH (1992. – 1995.), prosječno je padalo 329 granata dnevno na Sarajevo.
U brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača i 250 tenkova JNA, koji su poslije dospjeli u ruke VRS. Cilj im je bio mučenje glađu i demoralizacija stanovništva na najokrutnije načine. Strašan primjer je masakr na otvorenoj tržnici Markale, kada su u februaru 1994. godine granate, ispaljene sa srpskih položaja na Špicastoj stijeni, pogodile masu ljudi i uzele život 68 Sarajlija. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 12.000 ljudi, među njima 1.500 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno.
Opsada Sarajeva, koja je počela zauzimanjem Sarajevskog aerodroma od JNA u noći sa 4. na 5. april 1992., nakon skoro četverogodišnje blokade, zvanično je završena 29. februara 1996. godine. Sa 1425 dana, koliko je trajala, opsada glavnog grada BiH jedna je od najdužih u historiji modernog ratovanja.
Nakon "berlinskog zračnog mosta", ovo je bio "najduži" zračni most u historiji svjetske avijacije. Za to vrijeme na Sarajevski aerodrom je sletjelo i s njega uzletjelo više od deset hiljada aviona koji su dopremali humanitarnu pomoć, snage UN-a i odvozili ranjene civile na liječenje. Sam zračni most, prema podacima UNHCR-a, nije bio dovoljan za dopremu hrane stanovništvu BiH. Ali, ako se o sigurnosti bilo čega moglo uopće govoriti, pokazao se kao najsigurniji. Devedeset posto pomoći Sarajevu stizalo je upravo zračnim putem.
1784. - Rođen njemački astronom i matematičar Fridrih Vilhelm Besel (Friedrich Wilhelm Bessel), osnivač i prvi direktor Kenigsberške opservatorije, koji je izračunao putanju Halejeve komete i prvi utvrdio promjenljivost kretanja Sirijusa i Prokijusa i zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicima. Na osnovu geodetskih proračuna izveo je nove podatke o obliku i dimenzijama Zemlje. Usavršio je i neke matematičke metode u astronomiji.
1888. - Američki mikrobiolog porijeklom iz Ukrajine Selman Ejbraham Vaksman (Abraham Waksman), dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952., rođen je na današnji dan. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju "Moj život s mikrobima".
1933. - Pilot Sjedinjenih Američkih Država Vili Post (Wiley) okončao prvi samostalni let oko Zemlje, koju je preletio za sedam dana, 18 sati i 49 minuta.
1946. - Rođena Mirej Matje (Mireille Mathieu), jedna od najboljih francuskih i svjetskih pjevačica. Godine 1965., kao 19-godišnjakinja Mirej se prijavila na TV takmičenje “Télé Dimanche” koje je prikazano u cijeloj Francuskoj, kada ju je zapazio Džoni Stark (Johnny), s kojim je potpisala ugovor i izdala svoj prvi album “Mon Credo”, koji je prodat u 1,3 miliona primjeraka u pet mjeseci. Njen repertoar danas broji 1200 pjesama, a bila je prva zapadnoevropska pjevačica koja je nastupala u Kini. Tokom godina Mirej je postala ambasadorica francuske pjesme, prodala je više od 150 miliona ploča.
1955. - Viljem Dafo Mlađi (Willem Dafoe Jr.), američki filmski i pozorišni glumac, četiri puta nominiran za Oskara, te osnivač eksperimentalne pozorišne grupe “The Wooster Group”, rođen je na današnji dan. Karijeru glumca započeo je 1981. godine, te dosad snimio šezdesetak ostvarenja, a zbog oštrih crta lica i iskrivljenog smiješka često je glumio negativce. Najbolje uloge ostvario je u filmovima: "Vod smrti", "Američki psiho", "Sjena vampira" i "Spider-Man".
2008. - Hrvatski maratonac Veljko Rogošić prvi je plivač u historiji koji je preplivao Sredozemno more između Sicilije i rta Bon u Tunisu. Trebalo mu je 50 sati i 25 minuta.
2013. - Umro Denis Farina (Dennis), američki glumac, najpoznatiji po ulozi policijskog poručnika Majka Torela (Mike Torrell) u TV seriji “Kriminalistička priča”. Farina, koji se na filmu specijalizirao za karakterne uloge mafijaša, prije početka glumačke karijere proveo je 18 godina kao detektiv Čikaške policije.