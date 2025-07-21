"PRLJAVA KAMPANJA"

Dodik demantovao slovenački portal: Iznose laži o prisluškivanju, firma Centurion nema veze sa mnom

U pitanju je stara i već pročitana matrica – targetiraj, diskredituj, ušutkaj, navodi Dodik

Milorad Dodik. Dejan Rakita / Pixsell

A. O.

21.7.2025

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik oglasio se povodom objavljenog članka na portalu Necenzurirano.si, prilikom čega je demanovao njihove navode, poručivši da već duže vrijeme traje prljava kampanja protiv njega i njegove porodice da se laži domaćih aktera plasiraju preko slovenačkog portala, te potom prenose u medijima u BiH.

- Valjda da bi te laži djelovale ubjedljivije. Na ranije tekstove nisam reagovao, jer su bili toliko besmisleni, ali na posljednji moram, jer iznosi laži o prisluškivanju. U potpunosti odbacujem sve navode iz teksta kao neistinite, tendenciozne i konstruisane s ciljem lične i političke diskreditacije. Tekst se oslanja na nepotvrđene informacije, izvore upitne reputacije i poznate matrice medijskog linča kakvima su kroz posljednju deceniju bili izloženi svi političari i lideri koji se nisu uklapali u narativ poraženih globalističkih elita – poručio je Dodik.

Naveo je da firma Centurion nema ama baš nikakve veze sa njim, što gotovo svi u Banjoj Luci znaju. Ističe da je tu firmu osnovala 2005. Nova banka sa isključivim ciljem da smanji troškove transporta i čuvanja novca.

- U trenutku osnivanja, većinski vlasnici Nove banke bili su slovenački fond Poteza, Prva Group, penzioni fond iz Slovenije i IFC – članica Svjetske banke, koja je imala pravo veta u svim važnim odlukama. Nakon što je firma upala u poslovne probleme, podignut je kredit od 3,5 miliona KM, koji nije mogao biti vraćen. Nova banka je tada ugasila firmu i tražila način da naplati dug, nudeći zaštitarskim firmama da preuzmu posao prijevoza i osiguranja novca, uz uslov da otplate kredit. Na tu ponudu se odazvao Sektor Security, koji je banci vratio kredit i avans. Toliko o navodnim “tajnim poslovima” – sve je bilo javno, poslovno i čisto, i bez ijedne veze sa mnom. Te 2005. godine, ja sam bio opozicija, a na vlasti PDP i SDS – navodi Dodik.

Istakao je da je Nova banka uplatila avans za opremu za snimanje razgovora između službenika i klijenata, ali ta oprema nikada nije isporučena.

- Toliko o laži o prisluškivanju – kaže Dodik.

Navodi da je portal Necenzurirano odavno prepoznat kao glasilo liberalno-lijevih krugova, koje funkcioniše u sklopu šire mreže finansirane od strane međunarodnih fondacija i organizacija povezanih s nekadašnjim strukturama Demokratske partije SAD, a čiji se politički i ideološki uticaj na Balkanu ogleda kroz djelovanje brojnih nevladinih organizacija i medijskih ispostava.

- U tom smislu, Necenzurirano nije izuzetak, već pravilo – dio šire propagandne platforme koja pokušava da, prenoseći iste tekstove i optužbe u više zemalja, stvori privid međunarodnog pritiska i opravda vlastite konstrukcije. Simptomatično je i to da se portal u ovom slučaju poziva i na Rafia Gregorijana, bivšeg američkog zvaničnika, koji je nakon NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije postavljen da „pomogne“ separatistima na Kosovu i Metohiji, a u BiH ostao upamćen po pokušajima da se putem političke prisile i montiranih optužbi obesmisli postojanje Republike Srpske i njene legitimno izabrane institucije. Gregorijan je posljednji put u BiH boravio s namjerom da lobira za povratak odraslih muškaraca i djece bivših boraca tzv. Islamske države iz Sirije – prijedlog koji smo kao predstavnici srpskog naroda u BiH kategorički odbili jer predstavlja ozbiljan bezbjednosni rizik – kaže Dodik.

Poručio je da ovaj napad dolazi iz istih centara koji napadaju Janeza Janšu i njegove saradnike u Sloveniji, kao i na niz drugih lidera širom Evrope koji se nisu uklapali u unaprijed zadate šablone „poželjnih političara“.

- U pitanju je stara i već pročitana matrica – targetiraj, diskredituj, ušutkaj. Na kraju, još jednom jasno poručujem: sve tvrdnje iznesene u pomenutom tekstu su netačne i predstavljaju dio dobro poznate operacije diskreditacije političkih predstavnika koji ne pristaju na tutorstvo neizabranih birokrata i koji se zalažu za samostalnost, ustavnost i suverenitet sopstvenih institucija. U tom pogledu, autorima i promoterima ovog teksta mogu samo poručiti – više ste rekli o sebi nego o meni – zaključio je Dodik. 

