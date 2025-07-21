Video / Prvi električni tramvaj ponovo vozi Sarajevom

Nakon uspješno obavljenih testnih vožnji, prvi električni tramvaj ponovo je u funkciji i od danas saobraća sezonskom linijom zahvaljujući Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP GRAS.
Još davne 1895. godine, kada je Sarajevo dobilo električnu rasvjetu, ulice grada počeo je obilaziti i prvi električni tramvaj, koji je tada zamijenio tramvaj na konjsku vuču, prisutan još od prije 140 godina.
Tramvaj pod nazivom TRAM 1895 vozit će radnim danima od 10 do 13 sati, te od 18 do 22 sata, dok će vikendom biti dostupan od 10 do 21 sat.
– Tramvaj je simbol Sarajeva. Brojni sugrađani, ali i turističke agencije, tražili su da ga vratimo na šine. Vožnja će pružiti autentičan doživljaj i vjerujem da će svi biti zadovoljni. Trudili smo se da ga osposobimo i uredimo, a da pri tome zadrži svoju izvornu formu. Najvažnije je da smo ga vratili na šine, a prijedloga o sadržaju i izgledu, siguran sam, biće sve više – poručio je ministar saobraćaja Adnan Šteta.
