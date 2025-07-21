Video / Prvi električni tramvaj ponovo vozi Sarajevom

Nakon uspješno obavljenih testnih vožnji, prvi električni tramvaj ponovo je u funkciji i od danas saobraća sezonskom linijom zahvaljujući Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP GRAS.

Još davne 1895. godine, kada je Sarajevo dobilo električnu rasvjetu, ulice grada počeo je obilaziti i prvi električni tramvaj, koji je tada zamijenio tramvaj na konjsku vuču, prisutan još od prije 140 godina.