Muriz Memić za "Avaz" o izjavi Isaka: FUP je voljan da radi na slučaju, Tužilaštvo BiH osporava

- Ako rade, a ja mislim da FUP radi, to je lako riješiti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima brojne svjedoke, koji su i gledali događaj i sve opisali. Ja ne znam što to prije nije završeno, ali nadati se da će uspjeti ovo. Opet je tu tužioc glavni. On izdaje naredbe, ali ja znam da su ljudi u FUP-u raspoloženi da rade – kazao je Muriz Memić za portal „Avaza“.

Tim povodom kontaktirali smo oca ubijenog Dženana, Muriza Memića, koji je za portal „Avaza“ kazao kako vjeruje u to da će se slučaj riješiti.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak tokom današnjeg gostovanja u programu N1 izjavio je da je slučaj Dženana Memića "blizu razrješenja" te je uputio apel Tužilaštvu da "radi svoj posao" i "ne otežava".

Poručio je da je održao sastanak nedavno i sa direktorom FUP-a Vahidinom Munjićem, te federalnim ministrom Ramom Isakom gdje su razgovarali o ovome.

Zaprimljena dokumentacija

- Oni su raspoloženi da to riješe. Obećali su da će raditi, samo ih usporava Tužilaštvo. Oni su tek tada dobili dokumentaciju kompletnu od Tužilaštva. Oni kažu da će riješiti i da imaju dobru ekipu, ali ovo je bilo rješivo i prije deset godina – ističe otac ubijenog Dženana.

Istakao je „da je Kantonalno tužilaštvo imalo dokumentaciju, a zna se da su to krili“.

- Državno tužilaštvo, nikad mi neće biti jasno što su ovo uradili – obustavili istragu protiv Dalide Burzić. Ne znam ko ovo u Tužilaštvu osporava, ne mogu biti pametan. Nemam više kontakte sa Tužilaštvom, jer ovo je po meni namjerno urađeno. Samo se išlo na protok vremena. Pored svih dokaza obustaviti istragu, znači postupajući tužioci su ti koji vode istragu, ali evo znamo šta se desilo i sa Dubravkom Čamparom. Slobodno mogu reći, to sam i prije rekao, njemu nismo nikada ni vjerovali. Ispalo je na kraju da je on u kriminalnim krugovima – istakao je Muriz za „Avaz“.

Nada se dobrome

Dodao je kako se nada da će se sve riješiti, ukoliko Tužilaštvo BiH ne bude opet „razvlačilo“ sve.

- Svi isčekujemo to. Nadati se. Svi me pitaju je li ovo istina. Ostaje da čekamo – zaključio je Memić.

Podsjetimo, Dženan Memić je napadnut 8. februara 2016. u Velikoj Aleji, na Ilidži, a sedam dana kasnije je preminuo na KCUS-u uslijed zadobivenih povreda.