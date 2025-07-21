SDA Prijedor: Povratnici ponovo meta prijetnji, tražimo hitnu reakciju MUP-a RS

Samo nekoliko dana nakon kolektivne dženaze za sedam identificiranih žrtava zločina iz 1992. godine u dolini Sane, koja je klanjana jučer u Memorijalnom centru Kamičani, Bošnjaci u Prijedoru ponovo su izloženi prijetnjama i govorima mržnje.

Povod za zabrinutost javnosti i poziv na reakciju nadležnih institucija jeste objava osuđenog ratnog zločinca Aleksandra Knjeginjića na društvenim mrežama, u kojoj vrijeđa i prijeti Sudbinu Musiću, preživjelom logorašu i svjedoku zločina, kao i Ćamilu Durakoviću, potpredsjedniku entiteta RS. Knjeginjić u svom komentaru koristi pogrdne izraze za Bošnjake, negira genocid u Srebrenici, te umanjuje zločine počinjene u Prijedoru, koji su prema presudama međunarodnih sudova imali elemente genocida.

Ispitati navode

Na ove prijetnje reagiralo je Povjereništvo IRO SDA Regije Bosanska Krajina Prijedor, koje zahtijeva od Ministarstva unutrašnjih poslova RS da hitno ispita navedene navode i sadržaj objave, te osigura zaštitu svih građana.

– Iz razloga što ovo nije prvi put da se ista osoba stavlja u poziciju da etiketira i prijeti, zahtijevamo da se utvrdi odgovornost u ovom slučaju gdje se širi i potiče međunacionalna mržnja i unosi nemir među stanovnicima bošnjačke nacionalnosti. Ovakve prijetnje razumijevamo kao poruku da Bošnjaci u entitetu RS nemaju pravo da govore istinu o dešavanjima i zločinima iz 1992. godine u dolini Sane – izjavio je predsjednik RO SDA Bosanska Krajina Prijedor Edin Šupuković.

On je naglasio kako takva retorika vrijeđa sjećanje na nevine žrtve, a prijetnje i negiranje genocida ne smiju ostati bez reakcije pravosudnih i sigurnosnih institucija.

Govoriti istinu

– Mi iz SDA Regije Prijedor poručujemo da moramo nastaviti govoriti i širiti istinu, jer to je najmanje što možemo učiniti prema našim šehidima – zaključio je Šupuković.

Povratnici i bošnjački politički predstavnici u Prijedoru ističu kako ovakvi incidenti potvrđuju da su poruke mira i pomirenja koje su poslane iz Kamičana i ove godine naišle na zid šutnje i neprihvatanja odgovornosti s druge strane, što dodatno otežava proces suočavanja s prošlošću i izgradnje međunacionalnog povjerenja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.