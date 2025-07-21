Košarac tvrdi: EU novac namijenjen za BiH šalje Ukrajini, ali činjenice kažu drugo

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac oglasio se danas na društvenim mrežama i tom prilikom u svojoj objavi je pokušao prebaciti krivicu za umanjivanje sredstava iz plana rasta za BiH na Evropsku uniju.

- Evidentno je da EU, zbog manjkavosti u finansijskoj konstrukciji, svjesno skriva istinske namjere, kako bi dio novca planiranog za Zapadni Balkan preusmjerila na podršku Ukrajini i Moldaviji. Stoga i vrlo tendenciozno pristupaju BiH, slavodobno ističući da će sredstva namijenjena za BiH iz Plana rasta biti umanjena za 108,5 miliona eura (10 posto) zbog kašnjenja u dostavljanju konačne verzije Reformske agende – poručio je Košarac.

Dodao je kako su svjesni činjenice da je određenim zemljama Zapadnog Balkana, iako su davno usvojile Plan rasta, EU tek nedavno uplatila prvu tranšu i to, naravno, za umanjeni iznos u odnosu na prvobitno predviđeni.