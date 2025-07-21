Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASIO SE MINISTAR

Košarac tvrdi: EU novac namijenjen za BiH šalje Ukrajini, ali činjenice kažu drugo

Ako se osvrnemo na sam način definisanja Plana rasta, čak je i u početnoj fazi bilo više nego jasno da će sredstva biti umanjena

Staša Košarac. Fena

A. O.

21.7.2025

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac oglasio se danas na društvenim mrežama i tom prilikom u svojoj objavi je pokušao prebaciti krivicu za umanjivanje sredstava iz plana rasta za BiH na Evropsku uniju.

- Evidentno je da EU, zbog manjkavosti u finansijskoj konstrukciji, svjesno skriva istinske namjere, kako bi dio novca planiranog za Zapadni Balkan preusmjerila na podršku Ukrajini i Moldaviji. Stoga i vrlo tendenciozno pristupaju BiH, slavodobno ističući da će sredstva namijenjena za BiH iz Plana rasta biti umanjena za 108,5 miliona eura (10 posto) zbog kašnjenja u dostavljanju konačne verzije Reformske agende – poručio je Košarac.

Dodao je kako su svjesni činjenice da je određenim zemljama Zapadnog Balkana, iako su davno usvojile Plan rasta, EU tek nedavno uplatila prvu tranšu i to, naravno, za umanjeni iznos u odnosu na prvobitno predviđeni.

Objava Košarca. Screenshot

Poručuje da to dovoljno govori o farsi i licemjerstvu EU.

- Ako se osvrnemo na sam način definisanja Plana rasta, čak je i u početnoj fazi bilo više nego jasno da će sredstva biti umanjena u odnosu na predviđeni kumulativni iznos za sve aktivnosti koje ne budu realizovane u datom periodu. Ovim uopće ne negiram činjenicu da BiH kasni u kompletnom procesu, zbog blokada koje su nastale u FBiH. Dakle, jedini razlog zbog kojeg smo izgubili više od 100 miliona eura iz Plana rasta jesu blokade u FBiH i nemogućnost Trojke da postigne dogovor sa kantonima u kojima je SDA na vlasti. Na ovaj način FBiH koči evropski put Srpske i BiH. Stoga je od ključnog značaja da se procesi u FBiH definišu i deblokiraju kako bismo nastavili dalje sa utvrđivanjem Reformske agende, a samim tim i realizacijom obaveza iz Plana rasta – zaključio je ministar.

# STAŠA KOŠARAC
# EU
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (24)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.